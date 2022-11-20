Удар из Беларуси будет: о чем говорят последние действия россиян

Удары по Украине с территории Беларуси скорее всего возобновятся

На фоне слухов о возможном наступлении с севера, росссийские оккупанты могут нанести ракетные удары с территории Беларуси с применением перенастроенных на поражение наземных целей ракет к зенитным комплексам С-300.

Как отметил в своем телеграм-канале военный обозреватель и блогер Александр Коваленко, в последние несколько недель россияне завозили ракеты к С-300 на территорию Беларуси, а затем вывозили их оттуда.

По его словам, такая циркуляция ракет говорит о том, что россияне завозят ракеты, перенастроенные на поражение наземных целей, а вывозят те, которые не способны это делать.

"То есть, россия, вероятнее всего, в ближайшее время намерена возобновить удары по территории Украины с территории Беларуси, применяя комплексы С-300", — отметил он.

Коваленко предположил, что под удары попадут объекты гражданской инфраструктуры в северных областях.

Кроме того, он обратил внимание на то, что россияне не могут перенастраивать свои ракеты прямо в Беларуси, но добавил, что это позволяет предугадывать их действия.

Напомним, ранее полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан говорил, что в настоящее время наступления с Беларуси ждать не стоит.