Захищали Україну від окупантів: у Львові попрощалися із трьома Героями (фото)

Прощання з воїнами відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла

Кровопролитна війна продовжує забирати життя українських воїнів. Сьогодні у Львові попрощалися із трьома загиблими Героями, які сміливо стали за захист своєї батьківщини від російських окупантів.

22 листопада в останню путь провели 30-річного десантника Віталія Мельника, 39-річного воїна 68-ї єгерської бригади Романа Прендоту та 46-річного тероборонівця Володимира Сухолиткого. Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер Львова Андрій Садовий.

Прощання з Героями

Прощання з воїнами відбулося у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра та Павла, а потім міська церемонія прощання пройшла на площі Ринок, пише видання NTA.

Прощання з Героями

Що відомо про загиблих Героїв:

Віталій Мельник народився 17 серпня 1992 року у місті Львів.

З 2016 до 2019 року виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС.

Повернувшись до громадянського життя, почав працювати на комунальному підприємстві у Львові.

Після початку повномасштабної війни в Україні Мельник із перших днів вирушив на проходження військової служби у лавах ЗСУ. Він перебував у "гарячих точках" у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

16 листопада стало відомо про смерть сміливого захисника України. У Віталія залишилася мати та двоє синів.

Віталій Мельник

Роман Прендота 9 квітня 1983 року у місті Дрогобич Львівської області.

Навчався у Національному університеті "Львівська політехніка". Під час навчання додатково закінчив військову кафедру.

Понад 20 років Роман прожив у столиці. Працював "АПТ Україна Груп", де пройшов шлях від конструктора до головного інженера департаменту проектів.

На початку війни сміливо став на захист своєї батьківщини. Був воїном 68-ї окремої єгерської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

11 листопада Роман Прендота загинув. У нього залишилися батьки та дружина.

Роман Прендота

Володимир Сухолиткий народився 13 серпня 1976 року у місті Тисмениця Івано-Франківської області. Потім його родина переїхала до Львова.

Закінчив Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протягом 20 років був у лавах ЗСУ (полковник запасу). 2005 року був у складі українського миротворчого контингенту в Іраку.

На початку російської агресії виконував бойові завдання у зоні АТО.

З перших днів повномасштабної війни вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Загинув 19 листопада. У Володимира залишилися батьки, дружина та двоє синів.

Володимир Сухолиткий

Нагадаємо, що на війні у бою з російськими окупантами загинув український боксер Віктор Понятенко, який служив у морській піхоті.