Защищали Украину от оккупантов: во Львове попрощались с тремя Героями (фото)
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Прощание с воинами состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла
Кровопролитная война продолжает забирать жизни украинских воинов. Сегодня во Львове попрощались с тремя погибшими Героями, которые смело стали за защиту своей родины от российских оккупантов.
22 ноября в последний путь провели 30-летнего десантника Виталия Мельника, 39-летнего воина 68-й егерской бригады Романа Прендоту и 46-летнего терробороновца Владимира Сухолиткого. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Львова Андрей Садовой.
Прощание с воинами состоялось в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, а затем городская церемония прощания прошла на площади Рынок, пишет издание NTA.
Что известно о погибших Героях:
Виталий Мельник родился 17 августа 1992 года в городе Львов.
С 2016 по 2019 год выполнял боевые задания в зоне АТО/ООС.
Вернувшись к гражданской жизни, начал работать в коммунальном предприятии во Львове.
После начала полномасштабной войны в Украине Мельник с первых дней отправился на прохождение военной службы в рядах ВСУ. Он находился в "горячих точках" в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
16 ноября стало известно о смерти смелого защитника Украины. У Виталия осталась мать и два сына.
Роман Прендота 9 апреля 1983 года в городе Дрогобыч Львовской области.
Учился в Национальном университете "Львовская политехника". Во время учебы дополнительно окончил военную кафедру.
Более 20 лет Роман прожил в столице. Работал "АПТ Украина Групп", где прошел путь от конструктора до главного инженера департамента проектов.
В начале войны смело встал на защиту своей родины. Был воином 68-й отдельной егерской бригады Корпуса резерва Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
11 ноября Роман Прендота погиб. У него остались родители и супруга.
Владимир Сухолиткий родился 13 августа 1976 года в городе Тисменица Ивано-Франковской области. Затем его семья переехала во Львов.
Окончил Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
На протяжении 20 лет был в рядах ВСУ (полковник запаса). В 2005 году был в составе украинского миротворческого контингента в Ираке.
В начале российской агрессии выполнял боевые задания в зоне АТО.
С первых дней полномасштабной войны вступил в ряды 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Погиб 19 ноября. У Владимира остались родители, супруга и два сына.
Напомним, что на войне в бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Виктор Понятенко, который служил в морской пехоте.