Защищали Украину от оккупантов: во Львове попрощались с тремя Героями (фото)

Прощание с воинами состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла

Кровопролитная война продолжает забирать жизни украинских воинов. Сегодня во Львове попрощались с тремя погибшими Героями, которые смело стали за защиту своей родины от российских оккупантов.

22 ноября в последний путь провели 30-летнего десантника Виталия Мельника, 39-летнего воина 68-й егерской бригады Романа Прендоту и 46-летнего терробороновца Владимира Сухолиткого. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Львова Андрей Садовой.

Прощание с Героями

Прощание с воинами состоялось в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, а затем городская церемония прощания прошла на площади Рынок, пишет издание NTA.

Прощание с Героями

Что известно о погибших Героях:

Виталий Мельник родился 17 августа 1992 года в городе Львов.

С 2016 по 2019 год выполнял боевые задания в зоне АТО/ООС.

Вернувшись к гражданской жизни, начал работать в коммунальном предприятии во Львове.

После начала полномасштабной войны в Украине Мельник с первых дней отправился на прохождение военной службы в рядах ВСУ. Он находился в "горячих точках" в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

16 ноября стало известно о смерти смелого защитника Украины. У Виталия осталась мать и два сына.

Виталий Мельник

Роман Прендота 9 апреля 1983 года в городе Дрогобыч Львовской области.

Учился в Национальном университете "Львовская политехника". Во время учебы дополнительно окончил военную кафедру.

Более 20 лет Роман прожил в столице. Работал "АПТ Украина Групп", где прошел путь от конструктора до главного инженера департамента проектов.

В начале войны смело встал на защиту своей родины. Был воином 68-й отдельной егерской бригады Корпуса резерва Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

11 ноября Роман Прендота погиб. У него остались родители и супруга.

Роман Прендота

Владимир Сухолиткий родился 13 августа 1976 года в городе Тисменица Ивано-Франковской области. Затем его семья переехала во Львов.

Окончил Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На протяжении 20 лет был в рядах ВСУ (полковник запаса). В 2005 году был в составе украинского миротворческого контингента в Ираке.

В начале российской агрессии выполнял боевые задания в зоне АТО.

С первых дней полномасштабной войны вступил в ряды 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Погиб 19 ноября. У Владимира остались родители, супруга и два сына.

Владимир Сухолиткий

Напомним, что на войне в бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Виктор Понятенко, который служил в морской пехоте.