Відвідувачі "Епіцентрів" відтепер можуть підзарядити свої гаджети прямо в ТЦ

В умовах енергетичної кризи мережа ТЦ "Епіцентр" запустила проєкт "Ділимось світлом" і розмістила своїх торговельних центрах по всій країні станції підзарядки гаджетів "Заряджайзери".

Щоб підтримати населення України в періоди відключення світла, мережа торгових центрів "Епіцентр" вирішила ділиться з покупцями резервною електрикою і відтепер надає відвідувачам ТЦ можливість підзарядити свої гаджети.

"ТЦ мереж Епіцентр та Нова Лінія обладнані автономними генераторами, які дозволяють нам підтримувати роботу торгових об’єктів за відсутності централізованого електропостачання. В умовах енергетичної кризи ми вирішили надати відвідувачам торгових центрів можливість підзарядити свої гаджети, щоб вони могли залишатися на зв’язку зі своїми рідними, а також отримувати інформацію про ситуацію в країні", — коментує в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

За його словами, для цього компанія обладнала в своїх ТЦ спеціальні пункти підзарядки гаджетів — "Заряджайзери". Кількість таких пунктів залежить від площі торговельного центру та можливостей генерації електроенергії в кожному об’єкті. Знайти їх просто — карти розміщення "Зряджайзерів" знаходяться на вході в ТЦ. Перші "Заряджайзери" почали роботу в Києві та Броварах, а найближчим часом вони будуть обладнані й в інших містах України.

"Заряджайзер" в "Епіцентрі"

Компанія "Епіцентр" вже багато років планомірно скорочує використання енергоресурсів, слідуючи стратегічному курсу на енергоефективність та екологічність. "Епіцентр" встановлює на дахах ТЦ сонячні панелі, використовує LED-лампи та впроваджує інші енергоефективні рішення.

Мережа торговельних центрів "Епіцентр" також однією з перших в країні скоротила споживання електроенергії задля підтримки української енергомережі, що постраждала внаслідок ракетних обстрілів. Зокрема, компанія знизила яскравість освітлення в торгових залах, відключила підсвітки стелажів, вивісок, шоу-румів та LED-екранів на фасадах ТЦ тощо. Такі заходи дозволили в середньому скоротити споживання електроенергії на 30%.

Довідка. Епіцентр — лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на початок листопада 2022 року мережа компанії об’єднувала 73 діючих торгових об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій три ТЦ Епіцентр у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені.

Попри суттєві втрати компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну же перевищила 400 млн грн.