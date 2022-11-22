Посетители "Эпицентров" теперь могут подзарядить свои гаджеты прямо в ТЦ

В условиях энергетического кризиса сеть ТЦ "Эпицентр" запустила проект "Делимся светом" и разместила в своих торговых центрах по всей стране станции подзарядки гаджетов "Заряджайзеры".

Чтобы поддержать население Украины в периоды отключения света, сеть торговых центров "Эпицентр" решила делится с покупателями резервным электричеством и теперь предоставляет посетителям ТЦ возможность подзарядить свои гаджеты.

"ТЦ сетей Эпицентр и Новая Линия оборудованы автономными генераторами, позволяющими нам поддерживать работу торговых объектов при отсутствии централизованного электроснабжения. В условиях энергетического кризиса мы решили предоставить посетителям торговых центров возможность подзарядить свои гаджеты, чтобы они могли оставаться на связи со своими родными, а также получать информацию о ситуации в стране", — комментирует и.о. директора по розничной торговле сети Эпицентр Дмитрий Танько.

По его словам, для этого компания оборудовала в своих ТЦ специальные пункты подзарядки гаджетов — "Заряджайзеры". Количество таких пунктов зависит от площади торгового центра и возможностей создания электроэнергии в каждом объекте. Найти их просто – карты размещения "Зраджайзеров" находятся на входе в ТЦ. Первые "Заряджайзеры" начали работу в Киеве и Броварах, а в ближайшее время они будут оборудованы и в других городах Украины.

"Заряджайзер" в "Эпицентре"

Компания "Эпицентр" уже много лет планомерно сокращает использование энергоресурсов, следуя стратегическому курсу на энергоэффективность и экологичность. "Эпицентр" устанавливает на крышах ТЦ солнечные панели, использует LED лампы и внедряет другие энергоэффективные решения.

Сеть торговых центров "Эпицентр" также одной из первых в стране сократила потребление электроэнергии для поддержки украинской энергосети, пострадавшей в результате ракетных обстрелов. В частности, компания снизила яркость освещения в торговых залах, отключила подсветки стеллажей, вывесок, шоу-румов и LED-экранов на фасадах ТЦ. Подобные меры позволили в среднем сократить потребление электроэнергии на 30%.

Справка. Эпицентр – лидер украинского рынка ритейла с полностью отечественными инвестициями. По состоянию на начало ноября 2022 г. сеть компании объединяла 73 действующих торговых объекта под брендами Эпицентр и Новая Линия в разных регионах страны. В результате боевых действий три ТЦ Эпицентр в Чернигове, Мариуполе и Буче были полностью уничтожены.

Несмотря на существенные потери, компания активно помогает стране. Общая сумма помощи с начала широкомасштабного вторжения в Украину превысила 400 млн грн.