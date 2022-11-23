У Львові чоловік загинув через ліфт у топовому ресторані

Аби дістати тіло загиблого, на допомогу довелося викликати рятувальників

В одному з топових ресторанів міста Лева загинув 39-річник співробітник закладу. На нього впав вантажний ліфт, призначений для транспортування продуктів.

Відповідну інформацію у середу, 23 листопада, повідомило видання ZAXID.NET, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, трагедія трапилася рано вранці у ресторані під назвою "Українське подвір’я", розташованого на вулиці Михальчука у самісінькому центрі міста.

Як зазначили у поліції, тіло загиблого довелося діставати з-під конструкцій ліфта рятувальникам, які прибули на допомогу копам. Наразі всіма обставинами трагедії займаються слідчі органи в рамках вже відкритого кримінального провадження в рамках ч. 2 ст. 271 ККУ (порушення вимог законодавства про охорону праці).

"Винуватцям загрожує два роки виправних робіт, або п’ять років обмеження волі, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Львові попрощалися з трьома героями України, які захищали землі Батьківщини від наступу російського ворога.

Також нагадаємо, як російські окупанти вдарили ракетами по місту Лева, в результаті чого обласний центр залишився без електрики та води.