Во Львове мужчина погиб из-за лифта в топовом ресторане

Чтобы достать тело погибшего, на помощь пришлось вызвать спасателей

В одном из топовых ресторанов города Льва погиб 39-летник сотрудник заведения. На него упал грузовой лифт, предназначенный для транспортировки продуктов.

Соответствующую информацию в среду, 23 ноября, сообщило издание ZAXID.NET, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, трагедия произошла ранним утром в ресторане под названием "Украинский двор", расположенного на улице Михальчука в самом центре города.

Как отметили в полиции, тело погибшего пришлось извлекать из-под конструкций лифта спасателям, прибывшим на помощь копам. Все обстоятельства трагедии занимаются следственными органами в рамках уже открытого уголовного производства в рамках ч. 2 ст. 271 УК (нарушение требований законодательства об охране труда).

"Виновникам грозит два года исправительных работ, или пять лет ограничения свободы, или лишением свободы сроком до семи лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во Львове попрощались с тремя героями Украины, защищавшими земли Родины от наступления российского врага.

Также напомним, как российские кафиры ударили ракетами по городу Льва, в результате чего областной центр остался без электричества и воды.