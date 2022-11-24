Замість ядерної: росія може застосувати в Україні "тиху" зброю масового ураження

В Адміністрації Байдена назвали умову, за якої путін може вдатися до використання ЗМУ

У Сполучених Штатах не виключають, що кремль може вдатися до застосування зброї масового ураження в Україні, але їм стане не ядерна, якою росія намагається залякувати протягом тривалого часу.

Представники адміністрації Байдена оцінили загрозу з боку росії та вважають, що путін може застосувати хімічну зброю в Україні замість ядерної, оскільки російський диктатор боїться реакції світу на її використання. Про це повідомляє американське видання Politico.

Наголошується, що такий сценарій є ймовірним у разі, якщо російська армія продовжить зазнавати невдач на полі бою і продовжить втрачати позиції.

За словами одного з американських чиновників, у такій атаці буде задіяно хімічні речовини, які легко приховати, а це тим самим зробить завдання для західних країн у покладенні відповідальності на москву складніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський уряд обговорює застосування ядерної зброї в Україні. Однак путін особисто не був присутній під час цих обговорень. Проте Адміністрацію Байдена стривожив факт таких розмов у Росії.