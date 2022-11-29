Вбивство росіянами дитячого письменника: мати загиблого героя Ратушного зворушила мережу постом

Загиблих виявили у масовому похованні

Війна, яку розв’язала росія, продовжує забирати найкращих синів та доньок України. Так, днями стало відомо про вбивство дитячого письменника Володимира Вакуленка та перекладача Валерія Ніканорова.

Гірку звістку прокоментувала мати українського активіста та Героя Романа Ратушного, який загинув у бою із загарбниками неподалік міста Ізюм. Вона розповіла, як навесні попросила сина розшукати її друга Володимира Вакуленка, який перестав виходити на зв’язок.

Роман загинув за кілька місяців до звільнення Ізюмщини, де в одному з масових поховань було знайдено тіло й Володимира Вакуленка. Родичі безуспішно розшукували чоловіка майже півроку, поки не було проведено ДНК-експертизу, яка розставила всі крапки над "i". Варто зазначити, що Володимира викрали в рідному селі Капітолівка Ізюмського району. Перші тижні окупації він ще був активним у соцмережах, розповідав про те, що відбувалося, збирав донати на ЗСУ та загалом висловлювався проти росії. Вважається, що його викрали росіяни за чиєюсь наводкою. Чим саме не потрапив окупантам дитячий письменник, невідомо.

Володимир Вакуленко

Крім того, стало відомо і про смерть перекладача Валерія Ніканорова. Як пише видання Грані, Дніпрянин, лінгвіст за освітою, восени 2014 року він пішов на фронт добровольцем, воював у складі батальйону "Донбас", був оператором зенітної установки. 24 лютого цього року він знову став до черги добровольців до військкомату. Друзі описують його як "веселого, доброго, позитивного, з купою планів на майбутнє".

Валерій Ніканоров

"Письменник і Перекладач! Один дуже любив свого сина Вітальку, інший — свого Кані Корсо Ренцо. Обидва перебувають у братській могилі. Нема кому і нема кого вже шукати...", — пише мати Романа Ратушного.

Посаду матері Світлани Повадяєвої розчулила мережа.

Нагадаємо, раніше ми писали про сім’ю Голіциних, яка втратила на війні двох дітей.

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