Відмити фасад буде легше, ніж репутацію

Фасад бутіка Dior у Києві покрили написами із засудженням підтримки брендом РФ.

Скандал із відомим модним брендом Dior, який кілька днів тому спробував "хайпонути" на темі війни, розв’язаної путіним, але натомість нарвався на хвилю хейту в усьому світі, отримав продовження.

Тепер від не зовсім розумної витівки маркетологів бренду постраждав фасад бутіка Dior у Києві: його розмалювали написами з протестами проти можливої підтримки окупантів.

Відповідні кадри опублікували низку Telegram-каналів.

На знімках можна розібрати написи на магазині "Ганьба", "Російський стиль", "Dior підтримує війну".

Нагадаємо, що раніше в Dior випустили рекламу нової колекції CRUISE 2023, в якій багато користувачів мережі побачили проросійські мотиви через російські берези відсилала до "лебединого озера", запрошення в тундру та орнаменти сумок, схожий на російський розпис з кераміки.

Частина публіки звинуватила Dior у непрямій підтримці Росії.

"Як не соромно Dior рекламувати країну, яку ЄС визнав країною терористом?" — обурилися в мережі.

Раніше "Телеграф" писав про скандал, який спалахнув довкола журналістки одіозного видання.