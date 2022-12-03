Шамани з Бурятії вигадали "захист" від HIMARS для окупантів: у соцмережах регочуть

Голова "Гунського фонду" впевнений, що духи давніх предків можуть допомогти російським солдатам під час битв

Шамани з Бурятії вирішили допомогти російським окупантам, які зазнають величезних втрат в Україні, тож відправили на фронт юрти із воїнами-гунтами.

Як пишуть росЗМІ, відповідну інформацію повідомив голова "Гуннського фонду" Олег Булутов. За його словами, саме духи стародавніх предків зможуть захистити добровольців від обстрілів із HIMARS. Також він долав, що наразі у Ростові вже встановлено три такі юрти з шаманами-воїнами.

"Це є гуманітарна місія. Це такий кочовий будинок, будинок воїнів-гунів. Шамани там будуть проводити обряди гуманітарні, обряди на захист усіх, хто звернувся… Чим ближче до лінії зіткнення, тим і бійці можуть швидше дістатися, і обряди мають іншу силу", — пояснив він.

Булутов пояснив, що шамани у юртах допомагатимуть російським солдатам відновлюватися після поранень, а також викликатимуть Богів давніх воїнів-гунів, які допомагають бійцям на фронті.

Варто додати, що користувачі українського сегмента Мережі не перестають дивуватися винахідливості росіян, тож саркастично обговорюють у це на сторінках Твіттеру. Більшість різко жартують, що залучення шаманів до війни в Україні нібито вже точно допоможе окупантами переломити ситуації на свій бік. А є й такі, хто відзначає, що завдяки шаманам керівництво російської армії тепер точно буде перебувати у повній безпеці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі почала масово поширюватися інформація про евакуацію Армянська через те, що місто знаходиться в зоні ударів реактивної артилерійської системи HIMARS.