У росії змінився регіон-лідер по кількості визнаних втрат у війні з Україною

Приховувати масовані втрати серед окупантів росії стає все важче і важче

роcія, котра вже 236 дні поспіль веде повномасштабну криваву війну проти України, невпинно зазнає величезних втрат як серед бойової техніки, так і серед особового складу своїх військ, які прийшли зі зброєю на українські території. Станом на сьогоднішній день регіоном, який публічно визнав найбільшу кількість полеглих в Україні росіян, став Краснодарський край, хоча ще кількома днями раніше він перебував на другому місці.

Відповідну інформацію у понеділок, 17 жовтня, у своєму телеграм-каналі оприлюднив радник міністра оборони Олексій Копитько, пообіцявши, що вже найближчим часом надасть більш розгорнуті тексти даних щодо загиблих в Україні російських загарбників.

За його словами, у росії змінився регіон-лідер за кількістю публічно визнаних втрат. Наразі замість Дагестану, де раніше публічні дані говорили про 305 загиблих на фронті жителів, на перше місце вибився Краснодарський край, де у війні з українцями нібито загинуло 309 окупантів.

"Загальна тенденція — зростання числа втрат, які вдається приховати, у структурі опукло проявляються чмобики", — написав Копитько.

Варто також додати, що, згідно з даними відкритих джерел видання ВВС, журналістам вдалося встановити імена понад 7500 російських військових, які загинули на війні в Україні. Водночас на минулому тижні, ці списки поповнили вже й перші бойові втрати серед мобілізованих росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких втрат зазнає "друга армія світу" на Південному напрямку України у боях зі Збройними силами.

Також нагадаємо, що відбувається із потужним контрнаступом ЗСУ та на яких напрямках окупанти чекають найзапекліших боїв з українцями.