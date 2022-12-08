Григорій Козловський передав 45-й бригаді ЗСУ партію обладнання та анонсував "Посейдони" на Різдво
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Григорій Козловський передав 45-й окремій артилерійській бригаді Збройних сил України партію важливого обладнання
Львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський, який регулярно допомагає львівським 45-й та 47-й бригадам ЗСУ, цього разу передав одній з них зимові шини та інше необхідне знаряддя, а також проанонсував різдвяну допомогу для військових, які отримають одні з найкращих безпілотників "Посейдон".
Так, 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала від відомого львівського мецената Григорія Козловського зимові шини до вантажних автомобілів, свердлильний верстат, обладнання верхолаза та гідравлічний прес.
Військові високо оцінили допомогу Григорія Козловського, констатувавши, що вона дуже допоможе під час запуску ремонтної майстерні і не тільки.
"Раніше такі колеса постачали з Білорусі, яка зараз є ворожою до нас. З нею торгівля зараз з відомих причин неможлива. Вдячні, що ви знайшли ці колеса, тому що потреба велика в них. Також дуже важливим для нас є гідравлічний прес, тому що ми будемо запускати ремонтну майстерню. Ми маємо з минулої партії допомоги шиномонтаж, шинобалансувальний стенд. Тому матимемо повноцінний сервісний центр для обслуговування всієї техніки. А завдяки обладнанню верхолаза виконуватимемо різні таємні завдання", — розповів молодший сержант, начальник складу автомобільної служби 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ Роман Устрицький.
Він додав, що військові надзвичайно цінують таку допомогу, оскільки ці речі є дуже необхідними для них, а в наш час кожна допомога є дуже важливою. Тому в 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ дуже вдячні за таке сприяння.
"Постійно спілкуюся з Маркіяном Лопачаком, він є моїм головним координатором щодо проблем, які потрібно закривати в "45-ці". На теперішній момент проблема номер один – колеса до вантажівок, тому що є великий розхід, зокрема, через осколки. Навіть не міг подумати, що в Україні фактично немає таких коліс. Ми знайшли вже 40 комплектів, 20 є тут, іще 20 доїжджає. Є проблеми з шиномотажем. Тож підготували свердлильний апарат, який їм необхідний якраз для шиномонтажу. Футбольний клуб "Рух" налаштований націоналістично, це бандерівський, по-справжньому львівський, галицький клуб. Ми всі заточені на Перемогу та на те, щоби допомагати нашим славним воїнам. А запах цієї Перемоги вже відчутний. І жодні блекаути чи обстріли українців нас не злякають", заявив Григорій Козловський.
Своєрідною "вишенькою на торті" став анонс від мецената різдвяного подарунку для наших військових у вигляді безпілотників "Посейдон". Це розвідувальні безпілотні літальні апарати, які оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти та служать "очима" для артилерійських підрозділів ЗСУ.
Експерти називають "Посейдони" одними з найвищих технічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод. Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, "Посейдон" продовжує летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як інші БПЛА простіше "глушаться".