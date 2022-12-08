Григорій Козловський передав 45-й бригаді ЗСУ партію обладнання та анонсував "Посейдони" на Різдво

Григорій Козловський передав 45-й окремій артилерійській бригаді Збройних сил України партію важливого обладнання

Львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський, який регулярно допомагає львівським 45-й та 47-й бригадам ЗСУ, цього разу передав одній з них зимові шини та інше необхідне знаряддя, а також проанонсував різдвяну допомогу для військових, які отримають одні з найкращих безпілотників "Посейдон".

Так, 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала від відомого львівського мецената Григорія Козловського зимові шини до вантажних автомобілів, свердлильний верстат, обладнання верхолаза та гідравлічний прес.

45-та бригада ЗСУ отримала від Григорія Козловського зимові шини та інше необхідне їй обладнання

Військові високо оцінили допомогу Григорія Козловського, констатувавши, що вона дуже допоможе під час запуску ремонтної майстерні і не тільки.

"Раніше такі колеса постачали з Білорусі, яка зараз є ворожою до нас. З нею торгівля зараз з відомих причин неможлива. Вдячні, що ви знайшли ці колеса, тому що потреба велика в них. Також дуже важливим для нас є гідравлічний прес, тому що ми будемо запускати ремонтну майстерню. Ми маємо з минулої партії допомоги шиномонтаж, шинобалансувальний стенд. Тому матимемо повноцінний сервісний центр для обслуговування всієї техніки. А завдяки обладнанню верхолаза виконуватимемо різні таємні завдання", — розповів молодший сержант, начальник складу автомобільної служби 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ Роман Устрицький.

45-та бригада ЗСУ отримала від Григорія Козловського зимові шини та інше необхідне їй обладнання

Він додав, що військові надзвичайно цінують таку допомогу, оскільки ці речі є дуже необхідними для них, а в наш час кожна допомога є дуже важливою. Тому в 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ дуже вдячні за таке сприяння.

45-та бригада ЗСУ отримала від Григорія Козловського зимові шини та інше необхідне їй обладнання

"Постійно спілкуюся з Маркіяном Лопачаком, він є моїм головним координатором щодо проблем, які потрібно закривати в "45-ці". На теперішній момент проблема номер один – колеса до вантажівок, тому що є великий розхід, зокрема, через осколки. Навіть не міг подумати, що в Україні фактично немає таких коліс. Ми знайшли вже 40 комплектів, 20 є тут, іще 20 доїжджає. Є проблеми з шиномотажем. Тож підготували свердлильний апарат, який їм необхідний якраз для шиномонтажу. Футбольний клуб "Рух" налаштований націоналістично, це бандерівський, по-справжньому львівський, галицький клуб. Ми всі заточені на Перемогу та на те, щоби допомагати нашим славним воїнам. А запах цієї Перемоги вже відчутний. І жодні блекаути чи обстріли українців нас не злякають", заявив Григорій Козловський.

45-та бригада ЗСУ отримала від Григорія Козловського зимові шини та інше необхідне їй обладнання

45-та бригада ЗСУ отримала від Григорія Козловського зимові шини та інше необхідне їй обладнання

Своєрідною "вишенькою на торті" став анонс від мецената різдвяного подарунку для наших військових у вигляді безпілотників "Посейдон". Це розвідувальні безпілотні літальні апарати, які оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти та служать "очима" для артилерійських підрозділів ЗСУ.

45-та бригада ЗСУ отримала від Григорія Козловського зимові шини та інше необхідне їй обладнання

Експерти називають "Посейдони" одними з найвищих технічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод. Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, "Посейдон" продовжує летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як інші БПЛА простіше "глушаться".