Григорій Козловський: благодійний матч зірок на Академії "Руху" зібрав більше 277 тисяч гривень донатів для бійців ЗСУ

Команда "All Stars" перемогла збірну артистів України з рахунком 10:6 у благодійному матчі "Віримо в ЗСУ" в рамках проєкту "Спорт зігріває".

Григорій Козловський, — львівський бізнесмен, почесний президент ФК "Рух", який нещодавно прийняв учать у благодійному вечорі-аукціоні на підтримку військових, розповів про благодійний матч, який об'єднав на футбольному полі Академії "Руху" відомих блогерів, акторів, співаків і футболістів.

Як розповів Григорій Козловський, найголовнішою перемогою вечора став той факт, що завдяки донатам глядачів вдалося зібрати понад 277 тисяч гривень на потреби захисників і захисниць із 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр", 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Команда артистів благодійного матчу, що організував Григорій Козловський

Команда зірок благодійного матчу, що організував Григорій Козловський

Донати продовжували надходити і після закінчення цієї цікавої та видовищної гри. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю термобілизни для українських воїнів у межах проєкту "Спорт зігріває".

Гравці співають гімн України перед благодійним матчем

Найбільший донат вечора в розмірі 100 тисяч гривень надіслав Микола Табулович, за що йому особлива подяка.

Благодійний матч, організований Григорієм Козловським, зібрав понад 277 тис. грн донатів для ЗСУ

Григорій Козловський організував благодійний матч для збору коштів для ЗСУ

Григорій Козловський організував благодійний матч для збору коштів для ЗСУ

"На нашій Академії "Руху" відбувся благодійний матч зірок "Віримо в ЗСУ". У символічному поєдинку зустрілися збірна артистів України та команда "All Stars" зі Селезньовим, Федецьким, Кополовцем, Вацком у складі. Головна мета – зібрати кошти на закупівлю термобілизни для допомоги 5-му окремому штурмовому полку ЗСУ, 93-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр", 125-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Лише під час поєдинку вдалося зібрати завдяки вашим донатам понад 200 000 гривень, але найприємніше те, що ви продовжуєте надсилати свої донати і після гри. Станом на цю хвилину нам вдалося зібрати вже понад 277 000 гривень. Дякую усім за таку активність. Ви – найкращі! Впевнений, що це далеко не останній благодійний матч зірок на нашій Академії! Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам! Слава Україні!", — зазначив Григорій Козловський.

Як повідомлялося, Григорій Козловський взяв на себе витрати ремонту автомобілів для 45-ї та 47-ї бригад ЗСУ.