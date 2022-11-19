Григорій Козловський: благодійний матч зірок на Академії "Руху" зібрав більше 277 тисяч гривень донатів для бійців ЗСУ
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Команда "All Stars" перемогла збірну артистів України з рахунком 10:6 у благодійному матчі "Віримо в ЗСУ" в рамках проєкту "Спорт зігріває".
Григорій Козловський, — львівський бізнесмен, почесний президент ФК "Рух", який нещодавно прийняв учать у благодійному вечорі-аукціоні на підтримку військових, розповів про благодійний матч, який об'єднав на футбольному полі Академії "Руху" відомих блогерів, акторів, співаків і футболістів.
Як розповів Григорій Козловський, найголовнішою перемогою вечора став той факт, що завдяки донатам глядачів вдалося зібрати понад 277 тисяч гривень на потреби захисників і захисниць із 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр", 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
Донати продовжували надходити і після закінчення цієї цікавої та видовищної гри. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю термобілизни для українських воїнів у межах проєкту "Спорт зігріває".
Найбільший донат вечора в розмірі 100 тисяч гривень надіслав Микола Табулович, за що йому особлива подяка.
"На нашій Академії "Руху" відбувся благодійний матч зірок "Віримо в ЗСУ". У символічному поєдинку зустрілися збірна артистів України та команда "All Stars" зі Селезньовим, Федецьким, Кополовцем, Вацком у складі. Головна мета – зібрати кошти на закупівлю термобілизни для допомоги 5-му окремому штурмовому полку ЗСУ, 93-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр", 125-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Лише під час поєдинку вдалося зібрати завдяки вашим донатам понад 200 000 гривень, але найприємніше те, що ви продовжуєте надсилати свої донати і після гри. Станом на цю хвилину нам вдалося зібрати вже понад 277 000 гривень. Дякую усім за таку активність. Ви – найкращі! Впевнений, що це далеко не останній благодійний матч зірок на нашій Академії! Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам! Слава Україні!", — зазначив Григорій Козловський.
Як повідомлялося, Григорій Козловський взяв на себе витрати ремонту автомобілів для 45-ї та 47-ї бригад ЗСУ.