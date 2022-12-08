Росіяни вигадали новий фейк-страшилку про ЗСУ для своїх військових: подробиці

У Генштабі ЗСУ розповіли, про що цього разу брешуть у російському інформаційному просторі

Після хвилі фейків про падіння ракети на території Польщі росіяни видають в інформпростір нові небилиці у спробі дискредитувати Збройні Сили України. Цього разу в росії брешуть про якісь грошові винагороди за ліквідацію їхніх військових в Україні.

Як повідомив у четвер, 8 грудня, Генеральний штаб ЗСУ на сторінці відомства у Facebook, на території країни-агресора поширюється новий фейк. Там навіть називають суми, які нібито обіцяють українським військовим.

У Генштабі наголосили, що фейкова інформація спрямована на дискредитацію військово-політичного керівництва України. Так, росіяни надають нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил російської федерації. У рф навіть озвучуються конкретні суми: від 700 до 1 тисячі доларів США.

Нагадаємо, останнім часом російські блогери, чиновники та журналісти заполонили мережу "лякалками" про відключення світла в Україні. Можна виділити щонайменше п’ять найпопулярніших фейків на цю тему.

Тим не менш, російська пропаганда стала в рази примітивнішою. Таку думку озвучила "Телеграфу" медіаекспертка Тетяна Попова, підкріпивши її рядом прикладів.