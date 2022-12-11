У Римі чоловік розстріляв відвідувачів бару: є загиблі та поранені

Причиною інциденту називають давню неприязнь

В одному з барів столиці Італії сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло троє жінок, а ще чотири особи отримали тяжкі поранення.

Як повідомляє La Repubblica, інцидент стався під час засідання кондомініуму (спільного домогосподарства) у барі "Il posto posto". За даними видання нападником виявився 57-річний Клаудіо Кампіті.

Повідомляється, що він мав давню суперечку з приводу кондомініуму, який цього разу спалахнув з новою силою. Після цього чоловік дістав пістолет та відкрив вогонь на ураження.

Свідки кажуть, що цього чоловіка всі дуже добре знали, і він уже погрожував їм у минулому.

"Він увійшов до кімнати, зачинив двері, закричав, що я вас усіх уб’ю, і почав стріляти", — кажуть очевидці.

Правоохоронці встановили, що зброя, з якої велася стрілянина, була вкрадена зі стрільбища. При цьому раніше Кампіті вже намагався отримати дозвіл на володіння зброєю, проте одержав тоді відмову.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині 10 грудня озброєний чоловік намагався увірватися в будівлю радіостанції, а потім застрелив 70-річну стареньку і втік з місця події. Пізніше він забарикадувався у будівлі аптеки взяв заручників.