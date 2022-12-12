Саміт миру, санкції проти діячів УПЦ МП та наступ ЗСУ: новини, які ви могли проспати

Зібрали важливі новини на ранок, які ви могли пропустити

Ніч на понеділок, 12 грудня, для багатьох українців пройшла під звуки повітряної тривоги, але обійшлося без серйозних масованих ударів і є гарні звістки.

"Телеграф" зібрав новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Зеленський поговорив із Байденом

Увечері 11 грудня президент України переговорив телефоном з американським колегою, — серед іншого, обговорювалося постачання Україні засобів протиповітряної оборони та відновлення енергетичної системи.

Крім того, український лідер виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру.

Наступ ЗСУ

Українські військові відновлять наступальні дії, коли погода дозволить, земля промерзне і техніці буде простіше пройти, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми спостерігали дощі та дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що сирий ґрунт та колісна техніка майже не може проходити… Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупинятися. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", — підкреслив Резніков.

Санкції проти УПЦ МП

11 грудня Зеленський підписав указ про персональні санкції та обмежувальні заходи щодо семи діячів УПЦ МП строком на п’ять років.

Серед них:

митрополит Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко; митрополит Луганський та Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк; настоятель Мелітопольського Свято-Савінського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко; настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров; митрополит Бориспільський та Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви Іван Паканич; митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП Валентин Єгоренко; архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

Підтримка Молдови

Українці на полі бою зараз захищають не лише свою свободу, а й свободу Молдови, — із такою заявою виступила президентка Молдови Майя Санду.

"Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо завдяки Україні сьогодні немає військової загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби росії дестабілізувати ситуацію в Молдові. Корумповані групи разом із проросійськими політичними силами організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але хоч би як важко, ми повинні знаходити рішення", — підкреслила Санду.

Війна в Україні, а бомбосховища хочуть будувати у Німеччині

Представники регіональних урядів Німеччини вимагають від міністерства внутрішніх справ виділити 10 млрд. євро на будівництво нових бомбосховищ на тлі війни в Україні.

Оперативно про події на фронті також читайте у нашій онлайн-трансляції: Війна — день 292: важкі бої за Бахмут, ЗСУ мають успіхи на Луганщині.