Саміт миру, санкції проти діячів УПЦ МП та наступ ЗСУ: новини, які ви могли проспати
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Зібрали важливі новини на ранок, які ви могли пропустити
Ніч на понеділок, 12 грудня, для багатьох українців пройшла під звуки повітряної тривоги, але обійшлося без серйозних масованих ударів і є гарні звістки.
"Телеграф" зібрав новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.
Зеленський поговорив із Байденом
Увечері 11 грудня президент України переговорив телефоном з американським колегою, — серед іншого, обговорювалося постачання Україні засобів протиповітряної оборони та відновлення енергетичної системи.
Крім того, український лідер виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру.
Наступ ЗСУ
Українські військові відновлять наступальні дії, коли погода дозволить, земля промерзне і техніці буде простіше пройти, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ми спостерігали дощі та дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що сирий ґрунт та колісна техніка майже не може проходити… Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупинятися. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", — підкреслив Резніков.
Санкції проти УПЦ МП
11 грудня Зеленський підписав указ про персональні санкції та обмежувальні заходи щодо семи діячів УПЦ МП строком на п’ять років.
Серед них:
- митрополит Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
- митрополит Луганський та Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
- настоятель Мелітопольського Свято-Савінського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
- митрополит Бориспільський та Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви Іван Паканич;
- митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
- архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.
Підтримка Молдови
Українці на полі бою зараз захищають не лише свою свободу, а й свободу Молдови, — із такою заявою виступила президентка Молдови Майя Санду.
"Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо завдяки Україні сьогодні немає військової загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби росії дестабілізувати ситуацію в Молдові. Корумповані групи разом із проросійськими політичними силами організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але хоч би як важко, ми повинні знаходити рішення", — підкреслила Санду.
Війна в Україні, а бомбосховища хочуть будувати у Німеччині
Представники регіональних урядів Німеччини вимагають від міністерства внутрішніх справ виділити 10 млрд. євро на будівництво нових бомбосховищ на тлі війни в Україні.
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