Саммит мира, санкции против деятелей УПЦ МП и наступление ВСУ: новости, которые вы могли проспать
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Собрали важные новости на утро, которые вы могли пропустить
Ночь на понедельник, 12 декабря, у многих украинцев прошла под звуки воздушной тревоги, но обошлось без серьезных массированных ударов и есть хорошие весточки.
"Телеграф" собрал новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо вас.
Зеленский поговорил с Байденом
Вечером 11 декабря президент Украины переговорил по телефону с американским коллегой, — среди прочего, обсуждались поставки Украине средств противовоздушной обороны и восстановление энергетической системы.
Кроме того, украинский лидер выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.
Наступление ВСУ
Украинские военные возобновят наступательные действия, когда позволит погода, земля промерзнет и технике будет проще пройти, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырая почва и колесная техника почти не может проходить… Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет тверже, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", — подчеркнул Резников.
Санкции против УПЦ МП
11 декабря Зеленский подписал указ о введении в силу персональных санкций и ограничительных мер в отношении семи деятелей УПЦ МП сроком на пять лет.
Среди них:
- митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
- митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
- настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
- митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканыч;
- митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;
- архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.
Поддержка Молдовы
Украинцы на поле боя сейчас защищают не только свою свободу, но и свободу Молдовы, — с таким заявлением выступила президент Молдовы Майя Санду.
"Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если, благодаря Украине, сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной. Есть попытки россии дестабилизировать ситуацию в Молдове. Коррумпированные группы вместе с пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решения", — подчеркнула Санду.
Война в Украине, а бомбоубежища хотят строить в Германии
Представители региональных правительств Германии требуют от министерства внутренних дел выделить 10 млрд евро на строительство новых бомбоубежищ на фоне войны в Украине.
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