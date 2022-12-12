Саммит мира, санкции против деятелей УПЦ МП и наступление ВСУ: новости, которые вы могли проспать

Собрали важные новости на утро, которые вы могли пропустить

Ночь на понедельник, 12 декабря, у многих украинцев прошла под звуки воздушной тревоги, но обошлось без серьезных массированных ударов и есть хорошие весточки.

"Телеграф" собрал новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо вас.

Зеленский поговорил с Байденом

Вечером 11 декабря президент Украины переговорил по телефону с американским коллегой, — среди прочего, обсуждались поставки Украине средств противовоздушной обороны и восстановление энергетической системы.

Кроме того, украинский лидер выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.

Наступление ВСУ

Украинские военные возобновят наступательные действия, когда позволит погода, земля промерзнет и технике будет проще пройти, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырая почва и колесная техника почти не может проходить… Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет тверже, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", — подчеркнул Резников.

Санкции против УПЦ МП

11 декабря Зеленский подписал указ о введении в силу персональных санкций и ограничительных мер в отношении семи деятелей УПЦ МП сроком на пять лет.

Среди них:

митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко; митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк; настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко; настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров; митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканыч; митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко; архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

Поддержка Молдовы

Украинцы на поле боя сейчас защищают не только свою свободу, но и свободу Молдовы, — с таким заявлением выступила президент Молдовы Майя Санду.

"Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если, благодаря Украине, сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной. Есть попытки россии дестабилизировать ситуацию в Молдове. Коррумпированные группы вместе с пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решения", — подчеркнула Санду.

Война в Украине, а бомбоубежища хотят строить в Германии

Представители региональных правительств Германии требуют от министерства внутренних дел выделить 10 млрд евро на строительство новых бомбоубежищ на фоне войны в Украине.

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