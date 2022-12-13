У Києві знайшли 11 квартир путінського депутата: він вже відреагував

Політик інформацію щодо наявності у нього нерухомості в українській столиці спростовує

Депутат російської державної думи дмитро саблін обґрунтовано підозрюється у посяганні на територіальну цілісність України. Представники правоохоронних органів офіційно оголосили про завершення досудового слідства. Варто додати, що офіційно у поліції імені підозрюваного не називають, однак джерела українського видання "УП" переконані, що це саблін.

Як у вівторок, 13 грудня, повідомили у пресслужбі Національної поліції, російський політик 1968 року народження, який є уродженцем міста Маріуполя (Донецька область) спільно з іншими депутатами ще до повномасштабного вторгнення росії проголосував за рішення держдуми рф щодо надання дозволу на введення військ на українські території.

Крім того, в рамках слідства встановлено, що у 2022 році саме дмитро саблін був нагороджений медаллю "за відвагу" та "бойовою" медаллю "за звільнення Маріуполя" згідно наказу т.з. очільника псевдореспубліки "днр", ватажка бойовиків на Донбасі дениса пушиліна.

Наразі російському політику заочно повідомили про підозру, адже його обґрунтовано звинувачують у фінансуванні дій, покликаних змінити межі територій та держкордону України, а також посяганні на територіальну цілісність і недоторканість української держави.

Окрім цього, відомо, що представники "органів" виявили у місті Києві кілька квартир, власником яких є представник путінської держдуми. За результатами восьми обшуків, правоохоронці встановили, що загалом саблін володіє 11 квартирами, розташованими у столиці.

"На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість", — повідомили у Нацполіції.

Варто додати, що сам політик вже встиг спростувати наявність у нього нерухомості у Києві, мовляв, квартир він там не має.

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