Политик информацию о наличии у него недвижимости в украинской столице опровергает

Депутат российской государственной думы дмитрий саблин обоснованно подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины. Представители правоохранительных органов официально объявили о завершении досудебного следствия. Стоит добавить, что официально в милиции имени подозреваемого не называют, но источники украинского издания "УП" убеждены, что это саблин.

Как во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Национальной полиции, российский политик 1968 года рождения, являющийся уроженцем города Мариуполя (Донецкая область) совместно с другими депутатами еще до полномасштабного вторжения россии проголосовал за решение госдумы рф о предоставлении разрешения на введение войск на украинские территории.

Кроме того, в рамках следствия установлено, что в 2022 году именно дмитрий саблин был награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" согласно приказу т.н. руководителя псевдореспублики "днр", главаря боевиков на Донбассе дениса пушилина.

В настоящее время российскому политику заочно сообщили о подозрении, ведь его обоснованно обвиняют в финансировании действий, призванных изменить границы территорий и госграницы Украины, а также посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства.

Кроме того, известно, что представители "органов" обнаружили в Киеве несколько квартир, владельцем которых является представитель путинской госдумы. По результатам восьми обысков, правоохранители установили, что в целом саблин владеет 11 квартирами, расположенными в столице.

"В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость", — сообщили в Нацполиции.

Стоит добавить, что сам политик уже успел опровергнуть наличие у него недвижимости в Киеве, мол, квартир у него там нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сын задержанного ранее экс-директора запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр оказался владельцем нескольких крупных компаний во Франции, рыночная стоимость которых оценивается в миллионы евро.