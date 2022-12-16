Це не благодійність: Кулеба розповів, як війна змінила ставлення світу до України

Дмитро Кулеба впевнений, що Україна зможе отримати танки від наших партнерів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що спонукало деякі європейські країни переосмислити свою позицію та почати надавати зброю нашій країні.

В інтерв’ю виданню OBOZREVATEL, глава українського МЗС відповів журналістам на питання про те, як розуміти поведінку деяких держав, наприклад Франції та Німеччини, які, з одного боку, згідно з деякими повідомленнями, нібито готувалися до російського вторгнення на свої території, а з іншого боку до досі не дозріли, щоб дати повноцінний комплект зброї. За словами Кулеби, ці країни взагалі не вірили у можливість збройного конфлікту між країнами НАТО та росією, але після початку повномасштабної війни в Україні вони побачили нахабство останньої, і що це може бути можливо: "росія запросто може почати тестувати країни НАТО, якщо Україна впаде ".

"І це дуже їх спонукало підтримати Україну та почати давати зброю. Треба похвалити дуже багато держав, у тому числі, наприклад, північні країни, які взагалі змінили своє законодавство під Україну, щоб дозволити самим собі спрямовувати зброю країні, яка перебуває у стані конфлікту", — Зауважив Кулеба.

Щодо зброї, міністр розповів, що досі існує одна табуйована тема — це танки, а все інше наша країна вже почала отримувати від партнерів. Проте водночас глава МЗС висловив упевненість у тому, що навіть це табу буде знято.

"Коли перший західний танк надійде до ЗСУ, я з легкістю зможу сказати, що у плані зброї Україна відчинила всі двері, які були для неї зачинені не просто на замок, а й забиті ще зовні дошками", — додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний дав інтерв’ю відомому журналу і розповів, що зараз потрібна українська армія. Крім того, головнокомандувач української армії заявив важливу мету ЗСУ на найближчий час.