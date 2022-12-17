Щось нове: Арестович вказав на дивацтва під час останнього ракетного удару росії

Обстріл 16 грудня говорить про дві речі

Масштабний ракетний обстріл 16 грудня певною мірою був незвичайним і дозволяє дійти відразу двох важливих висновків.

Як розповів в інтерв’ю НВ радник Офісу президента Олексій Арестович, найчастіше росіяни роблять ставку на ракети повітряного базування, проте цього разу надали перевагу "Калібрам", які запускаються з моря.

Він зазначив, що якщо раніше росіяни запускали близько 70 крилатих ракет повітряного базування, то наразі їх було лише 38.

"Дещо нове було в цих ударах. Великий акцент був на "Калібри", який з морських носіїв запускається — 22 штуки", — каже Арестович.

Радник ОПУ додав, що також було зафіксовано запуски ракет середньої дальності, якими росіяни намагалися вразити командні пункти ППО та радіотехнічної розвідки.

"Це свідчить про те, що ракети повітряного базування все ж таки потроху закінчуються", — сказав він.

Крім того, він зазначив, що росіяни все ж таки можуть продовжити виробництво "Калібрів" і додав, що, за оцінками ГУР МО, у квартал вони можуть виробити до 40 штук.

Нагадаємо, раніше Арестович оцінив ефективність чергового ракетного удару по Україні, зазначивши, що російське командування має "здатність до навчання як у дятла".