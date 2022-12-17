Что-то новое: Арестович указал на странности во время последнего ракетного удара россии

Обстрел 16 декабря говорит о двух вещах

Масштабный ракетный обстрел 16 декабря в некотором роде был необычным и позволяет прийти сразу к двум важным выводам.

Как рассказал в интервью НВ советник Офиса президента Алексей Арестович, зачастую россияне делают ставку на ракеты воздушного базирования, однако в этот раз отдали предпочтение "Калибрам", которые запускаются с моря.

Он отметил, что если раньше россияне запускали около 70 крылатых ракет воздушного базирования, то теперь их было лишь 38.

"Кое-что новое было в этих ударах. Большой акцент был на "Калибре", который с морских носителей запускается — 22 штуки", – говорит Арестович.

Советник ОПУ добавил, что также были зафиксированы запуски ракет средней дальности, которыми россияне пытались поразить командные пункты ПВО и радиотехнической разведки.

"Это свидетельствует о том, что ракеты воздушного базирования все же понемногу заканчиваются", — сказал он.

Кроме того он указал, что россияне все же могут продолжить производство "Калибров" и добавил, что, по оценкам ГУР МО, в квартал они могут произвести до 40 штук.

Напомним, ранее Арестович оценил эффективность очередного ракетного удара по Украине, отметив, что у российского командования "обучаемость как у дятла".