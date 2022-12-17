Росіяни відновлюють свої бойові можливості: польський генерал звернув увагу на важливий момент

Генерал вважає, що росія десь купує танки

Останнім часом у росіян на фронті з’явилася велика кількість нових танків Т-90 і швидше за все вони не були вироблені у воєнний час, а були реекспортовані.

Як повідомив колишній командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак у коментарі "Еспресо", росіяни поступово переводять промисловість на "військові рейки".

Він зазначив, що йому здається дивною поява на фронті великої кількості нових танків Т-90. Скшипчак вважає, що росія не здатна зробити цю техніку в такі стислі терміни, що говорить про те, що вони були викуплені назад у країн, яким росія їх колись продавала.

Генерал зазначає, що росія втратила багато танків, але частину з них було вивезено з України та відремонтовано, зокрема й у Білорусі. Ця техніка неминуче повернеться на фронт, проте поки що вона потрапляє до рук нещодавно мобілізованих росіян.

"Це дозволяє росіянам створювати нові військові підрозділи, які можуть використовуватись для нового потужного нападу. Росіяни потроху відновлюють свої бойові можливості", — сказав він.

Скшипчак наголосив, що вони це роблять силами не лише своєї промисловості, а й тих країн, які постачають їм зброю та спорядження. Генерал додав, що цим ці країни беруть участь у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, танки Т-90 вважаються одними з найсучасніших у російській армії, проте навіть вони неодноразово потрапляли до рук ЗСУ. За даними аналітичного порталу Oryx, росіяни втратили щонайменше 36 таких танків, 14 з яких були захоплені українськими захисниками.