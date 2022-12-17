Россияне восстанавливают свои боевые возможности: польский генерал обратил внимание на важный момент

Генерал считает, что россия где-то покупает танки

В последнее время у россиян на фронте появилось большое количество новейших танков Т-90 и скорее всего они не были произведены в военное время, а были реэкспортированы.

Как сообщил бывший командующий сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в комментарии "Эспрессо", россияне постепенно переводят промышленность на "военные рельсы".

Он отметил, что ему кажется странным появление на фронте большого количества новейших танков Т-90. Скшипчак считает, что россия не способна произвести эту технику в столь сжатые сроки, что говорит о том, что они были выкуплены обратно у стран, которым россия их когда-то продавала.

Генерал отмечает, что россия потеряла много танков, но часть из них была вывезена из Украины и отремонтирована, в том числе и в Беларуси. Эта техника неизбежно вернется на фронт, однако пока она попадает в руки недавно мобилизированных россиян.

"Это позволяет россиянам создавать новые военные подразделения, которые могут использоваться для нового мощного нападения. Россияне понемногу восстанавливают свои боевые возможности", — сказал он.

Скшипчак подчеркнул, что они это делают силами не только своей промышленности, но и тех стран, которые поставляют им оружие и снаряжение. Генерал добавил, что тем самым эти страны участвуют в войне против Украины.

Как сообщалось ранее, танки Т-90 считаются одними из самых современных в российской армии, однако даже они неоднократно попадали в руки ВСУ. Согласно данным аналитического портала Oryx, россияне потеряли по меньшей мере 36 таких танков, 14 из которых были захвачены украинскими защитниками.