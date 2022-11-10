Российский ленд-лиз под Херсоном: журналист показал символичное "видео дня"

Украина усиливается российской техникой во время наступления в Херсонской области

Российские войска, которые заявили об отходе с левобережной части Херсонской области, продолжают снабжать ВСУ новыми экземплярами военной техники. По всей видимости, с целью очередного "жеста доброй воли", россияне оставили на херсонском направлении подарки для наших защитников. Одним из таких трофеев стал танк Т-90. Отметим, что данная модификация боевой машины является одной из самых "свежих" в российской армии.

Символичное видео из-под Херсона было опубликовано журналистом Юрием Бутусовым. На кадрах можно увидеть, как трофейный танк Т-72Б3М под управлением воинов ВСУ "перегруппировывает" только что захваченный Т-90 с "мангалом" (решетка для защиты от ПТРК "Джавелин" ) на башне.

"Очень похоже, что это либо Т-90А, либо экспортная модификация Т-90С. Хороший трофей попал к нашим воинам у села Посад-Покровское под Херсоном", — Бутусов.

Журналист отметил, что наступление украинских защитников заставляет прославленных десантников рф спасаться бегством и оставлять на поле боя все, что может этому помешать. При этом, журналист добавил, что оккупанты плотно заминировали местность в Херсонской области и это несколько замедляет темпы наступательных действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию об отступлении армии рф с правобережья Украины.

Также мы сообщали о том, что пока россияне проявляют очередной "жест доброй воли" в Херсоне, боевики "ЛНР" тоже нашли чем себя занять.