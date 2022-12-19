Чи чекати нових хвиль мобілізації в Україні: у ЗСУ дали докладну відповідь

Мобілізація в Україні після Нового року продовжиться за планом

Низка категорій громадян в Україні не підлягає призову в армію під час мобілізації. Після Нового року жодного посилення призову військовозобов’язаних не планується.

Про це на брифінгу розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, в Україні з початку повномасштабного вторгнення не було жодних хвиль мобілізації і запроваджувати їх не планують. Якщо порівнювати масштаби призову на початку війни і зараз, то вони значно знизилися. Кількість мобілізованих залежить безпосередньо від обстановки на фронті, а потреба у додаткових людських ресурсах регулярно прораховується Генеральним штабом ЗСУ.

"Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Усі чинники, які на це впливають, давно враховані. І той чинник, що в росії пройшла мобілізація і за заявками призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно враховано. Зараз ми працюємо відповідно за планом і жодних хвиль не передбачається", — додав Роман Горбач.

Також він наголосив, що мобілізація в Україні проводиться постійно та планово, тому жодних змін після Нового року не передбачається.

"Ми як до Нового року призиваємо, так призиватимемо і після Нового року. Можливо, будуть якісь коригування у планах, але заздалегідь все прораховано", — сказав Горбач.

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