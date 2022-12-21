Бранець кремля та захисник України. Згадуємо життєвий шлях загиблого Геннадія Афанасьєва

Відомий активіст загинув на Луганщині

Звістка про трагічну загибель на фронті активіста громадянського спротиву російській окупації Криму Геннадія Афанасьєва, на жаль, виявилася правдою. Геннадій воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади, у складі ЗСУ він також був відомий під позивним "Тор".

Про те, що 32-річний активіст загинув на Луганщині під Білогорівкою повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, також інформацію підтвердила його дружина, повідомляють "Крим. Реалії".

"Телеграф" згадує, яким був життєвий шлях відомого українця:

Тортури та російські в'язниці за позиції щодо Криму

Геннадій Афанасьєв народився у Сімферополі, який зараз є окупованим. Закінчив Таврійський національний університет за спеціальністю "право", працював фотографом. До анексії Криму громадською діяльністю не займався, однак після захоплення півострова брав активну участь у демонстраціях та зборах, на яких планувалися дії громадськості проти окупації.

У травні 2014 року прямо на вулиці у Сімферополі його затримала ФСБ, далі — судилище та відправка у московського СІЗО Лефортово, де він провів рік. Потім його етапували до колонії суворого режиму у Республіку Комі.

Окупаційна влада закидала Афанасьєву участь у вигаданій "терористичній спілці" разом із режисером Олегом Сенцовим, що начебто планувала здійснити серію вибухів у Сімферополі.

Свої спогади того, що відбувалося з ним під час затримання російськими спецслужбами в Криму і про подальше утримання в росії, Афанасьєв після визволення розповідав у блогах онлайн та у книзі "Піднятися після падіння".

На початку Афанасьєв пішов на співпрацю зі слідством, але згодом відмовився від свідчень та заявив, що давав їх під тортурами.

"Перебування в штрафному ізоляторі було зовсім не солодким, але одночасно грало мені на користь, тому що сам факт вертухайської немилості вже говорив сам за себе. Ставало очевидним, що, окрім одних лише страждань, мене нічого більше не чекає надалі… Непохитність, вірність своїм принципам і готовність боротися за своє заслуговує на повагу та підтримку", — описував свої будні Афанасьєв.

Його засудили до 7 років позбавлення волі, але через 2 роки (у 2016-му) Афанасьєва вдалося повернути в Україну в результаті обміну. У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав росію виплатити Афанасьєву грошову компенсацію.

У мирному житті перекваліфікувався на айтівця

Після виходу на свободу Афанасьєв отримав посаду спецпредставника МЗС України з питань звільнення полонених. Він також відомий своєю правозахисною діяльністю, проводив зустрічі на підтримку українських політв’язнів у росії.

Та згодом громадська діяльність поступово почала відходити для Геннадія на другий план, у "мирному житті" він перекваліфікувався на "айтівця", розповідав він "ВВС-Україна".

Так, він працював у одній з київських комп'ютерних фірм, намагався "переступити" через свій травматичний досвід. У жовтні 2020 року у Афанасьєва народилась донечка, вони з дружиною назвали її Квітослава.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Геннадій долучився до лав територіальної оборони Києва.

Після підтвердження трагічної звістки про смерть героя, українці висловлюють співчуття матері загиблого героя, Ользі.

"Він загинув за те, щоб українці ще змогли побачити свій Крим і свої моря", — пише у Facebook Ірина Ромалійська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Черкащині попрощалися із загиблим десантником. Загиблому десантнику було 46 років, до чергового дня народження, який би святкував у червні, він не дожив усього кілька місяців.