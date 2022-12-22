Окупанти активізувалися на півдні у дельті Дніпра: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти ведуть обстріли вздовж лінії зіткнення

Російські окупанти продовжують контратакувати на Луганщині та у північно-східній частині Харківської області. Їхня мета — покращити тактичне становище у напрямку на Куп’янськ та Лиман (лінія Сватове — Кремінна).

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що ворожі війська продовжували наступальні дії в районах Бахмута та околицях Донецька. Окупанти не мають значного поступу.

На півдні України ворог активізувався. Російські війська намагаються зайняти острови у дельті Дніпра.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти намагаються відновити позиції на лінії Сватове – Кремінна. Атака в Харківській області в районі Масютівки, на думку деяких експертів з росії, може допомогти з просуванням на Куп’янськ. Українські сили також продовжують контрнаступ у районі Кремінної. Росіяни щільно замінували території, що ускладнює рух.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Продовжуються запеклі бої — ворога вдалося вибити із промзони на східній околиці Бахмута. Ворог намагається проникнути на територію міста дрібними групами, але їх ліквідують, виявляючи безпілотником. У районі Донецька на Авдіївському напрямку ворог також не залишає атак. Бої тривають у Мар’їнці. Напередодні ворог намагався наступати також у західній частині Донецької області.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти хочуть відновити втрачені позиції на Херсонщині — намагаються захопити острови у дельті Дніпра. Українські війська відбивають атаки. Росіяни на Херсонщині не демонструють ознак відступу, а будують оборонні лінії. Удари по скупченнях російських військ та тилових районах Херсонської області продовжуються, а росіяни намагаються приховати позиції.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі вважають за можливе продовження війни в Україні протягом багатьох років. Тим часом українські військові незабаром отримають поповнення озброєнь завдяки новому траншу від США.