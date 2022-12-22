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Окупанти активізувалися на півдні у дельті Дніпра: свіжі карти боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Артилерія не дає ворогові передихнути Новина оновлена 22 грудня 2022, 06:44
Артилерія не дає ворогові передихнути. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Окупанти ведуть обстріли вздовж лінії зіткнення

Російські окупанти продовжують контратакувати на Луганщині та у північно-східній частині Харківської області. Їхня мета — покращити тактичне становище у напрямку на Куп’янськ та Лиман (лінія Сватове — Кремінна).

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що ворожі війська продовжували наступальні дії в районах Бахмута та околицях Донецька. Окупанти не мають значного поступу.

На півдні України ворог активізувався. Російські війська намагаються зайняти острови у дельті Дніпра.

Карта воєнних дій в Україні 22.12
Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти намагаються відновити позиції на лінії Сватове – Кремінна. Атака в Харківській області в районі Масютівки, на думку деяких експертів з росії, може допомогти з просуванням на Куп’янськ. Українські сили також продовжують контрнаступ у районі Кремінної. Росіяни щільно замінували території, що ускладнює рух.

Карта боїв на північному сході України 22.12
Карта боїв на північному сході України

На Донеччині ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Продовжуються запеклі бої — ворога вдалося вибити із промзони на східній околиці Бахмута. Ворог намагається проникнути на територію міста дрібними групами, але їх ліквідують, виявляючи безпілотником. У районі Донецька на Авдіївському напрямку ворог також не залишає атак. Бої тривають у Мар’їнці. Напередодні ворог намагався наступати також у західній частині Донецької області.

Карта боїв у Донецькій області 22.12
Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти хочуть відновити втрачені позиції на Херсонщині — намагаються захопити острови у дельті Дніпра. Українські війська відбивають атаки. Росіяни на Херсонщині не демонструють ознак відступу, а будують оборонні лінії. Удари по скупченнях російських військ та тилових районах Херсонської області продовжуються, а росіяни намагаються приховати позиції.

Карта воєнних дій у Херсонській області
Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі вважають за можливе продовження війни в Україні протягом багатьох років. Тим часом українські військові незабаром отримають поповнення озброєнь завдяки новому траншу від США.

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#Мапа #Війна