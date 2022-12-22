Скільки іранських дронів залишилося у росії: роз’яснення ВСУ

Росіяни почали трохи по-іншому запускати дрони-камікадзе по українських містах

Кількість дронів-камікадзе іранського виробництва, якими атакує Україну, скорочується. У розпорядженні окупантів зараз близько пари сотень безпілотників, переданих Іраном рф у рамках останньої партії.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom, повідомляє РБК-Україна. За її словами, російські військові почали дещо інакше підходити до запуску БПЛА.

Так, Гуменюк повідомила, що остання партія від Ірану агресору налічувала близько 250 дронів. За підрахунками українських військових, наразі залишилося близько 200 одиниць.

Гуменюк зазначила, що окупанти почали розуміти: ЗСУ вже успішно збивають іранські безпілотники. За її словами, російські військові наразі шукають місця запуску БПЛА так, щоб поряд не було зон вогневого контролю ЗСУ.

Нагадаємо, партію у 250 безпілотників російська сторона отримала від Ірану напередодні. За словами президента Володимира Зеленського, найчастіше загарбники використовують дрони для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляв "Телеграф", самохідні артилерійські установки Gepard, презентовані ЗСУ Німеччиною, є найбільш ефективним видом озброєння проти іранських "Шахедів".