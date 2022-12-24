“Звільнення” Донбасу триває: підбірка пропагандистських меседжів 22 грудня

У кремлі знову змінили основне завдання "спецоперації"

Раптово з’явився у публічному просторі 22 грудня начальник генштабу зс рф валерій герасимов і одразу видав цікаве повідомлення. За його словами, "основне стратегічне завдання СВО — взяття під контроль усієї території днр". Проте навряд чи це завдання виконують так успішно, як це хотілося б кремлю.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Якщо порівняти інформацію ватажка так званої "днр" дениса пушиліна, то все стає на свої місця. У березні він заявляв, що "сили республіки" окупували вже 55-60% Донеччини. А ось в грудні все вже було менш позитивно — він сказав, що окуповано "понад 50%". Тобто за цей час загарбники не тільки не отримали нових територій, але й втратили 5-10%.

Після гучної історії з екс-директором роскосмосу рогозіним, якому влаштували "сюрприз" у донецькому ресторані "Шеш-беш" і поранили, ще менше щастило іншим окупантам. Наприклад, очільник окупаційної адміністрації села Любимівка та Василівка Херсонської області, а за сумісництвом продавець самогону і наркотиків штепа підірвався і загинув.

Однак у кремлі все одно зробили цікаву пропозицію. Прессекретар путіна дмитро пєсков проголосив, що "незважаючи ні на що, чиновники повинні їздити на Донбас у великій кількості". Тобто там не надто переймаються тим, що тепер не тільки військові, але й чиновники будуть ставати "гарматним м’ясом" для України.

До речі, москва вже призначила так званих "сенаторів" окупованих регіонів, які представлятимуть їх у раді федерації. У Запорізькій області це буде дмитро ворон. Він відомий ще як український чиновник доби Януковича, який виступав проти анексії Криму, допоки не виїхав у РФ. Однак тоді він дуже обурив пропагандистів своїми заявами. У Херсонській області "сенатором" став костянтин басюк, який не тільки є колишнім співробітником кДБ і фСБ, але й встиг побути радником сальдо, гауляйтера Херсонщини.

У Луганській області призначили одразу два "сенатори". Це ольга бас, яка керувала адміністрацією очільника "лнр" пасічника, а також дар’я лантратова, яка є співавторкою пропагандистської методички на початку повномасштабного вторгнення.

Ще одна новина, яка набула великого розголосу 22 грудня, повідомляла про виробництво й встановлення так званих "путінських пірамідок". Про це заявили в Бі-бі-сі. Таким чином на окупованих територіях збираються поставити трикутні протитанкові бетонні укріплення. Гроші, ймовірно, візьмуть згідно нового закону про "Окремі правила держзакупівель для нових територій", який поспіхом прийняла 21 грудня держдума.

Занадто ефективними ці укріплення назвати не можна. По-перше, їх легко можна помітити, а тож об’їхати або зруйнувати артилерією. Забудовники готові встановлювати трикутники лише за плату вдвічі-втричі дорожче, адже не окуповані території не ризикують заїжджати. До того ж вони ще й економлять на бетоні і його якість дуже низька. Таке "поле" стане чудовим місцем для відкатів і корупції, особливо враховуючи те, як часто їх почали виставляти на прикордонних з Україною територіях та в Криму.

Між іншим, путін також встиг сказати своє слово щодо передання Україні ЗРК Patriot. Він заявив, що це "досить стара система, вона не працює так, як наша С-300", і додав, що вони їх "переклацають". І це він видає, незважаючи на те, що за 10 місяців повномасштабної війни російські війська досі не "переклацали" ППО України. До того ж самі z-патріоти обурилися таким словам і пояснили своєму президенту, що після появи Patriot "про придушення ППО та подальше цілодобове патрулювання повітряного простору України, у тому числі у вигляді вільного полювання, можна забути".

пєсков у свою чергу заявив, що Patriot стане "законною ціллю для росії". Крім того, такі слова від нього та його колег лунали неодноразово з 24 лютого. Він та заступник голови мзс рф рябков казали те саме й про іншу зброю, яку країни-партнери передавали ЗСУ. Врешті-решт, їхні погрози залишилися без наслідків. Та й вони самі вже втомилися так багато про це нагадувати Заходу.

Нагадаємо, що окрім згаданих Patriot США передадуть Україні також інші види озброєння.