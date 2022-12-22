Кто больше всего помогает Украине оружием: глава путинского Генштаба выдал военную тайну

Валерий Герасимов говорит, что линия фронта сократилась до 815 километров

Неоднократно подвергаемый осмеянию украинцами начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов заявил, что США, Великобритания, Польша и Румыния вносят наиболее значительный вклад в поставки вооружения Украине.

Об этом со ссылкой на брифинг генерала сообщают российские СМИ. По его словам, вс рф якобы стабилизировали линию фронта в Украине.

Сейчас оккупанты прилагают максимальные усилия к захвату подконтрольной Украине части Донецкой области.

Начальник генштаба вс рф рассказал, что общая длина линии фронта составляет длина 815 километров.

Он попытался заверить общественность, что российские ракетные удары парализовали работу украинского военно-промышленного комплекса, а гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались неуязвимы для украинской ПВО.

Кроме того, Герасимов признал, что оккупанты бьют по критически важным объектам, якобы поразив более 1300 из них. По его уверению, это "существенно снизило боевой потенциал украинских войск", однако он не смог объяснить тот факт, почему именно украинская армия ведет успешные боевые действия, а противник несет огромные потери.

Напомним, глава минобороны рф сергей шойгу развеселил соцсети нелепым заявлением, что российские вооружённые силы в ходе полномасштабной войны в Украине якобы добились самой низкой летальности в истории военной медицины.

Однако ВСУ были не согласны с его словами, и к утру 22 декабря украинские военные уничтожили более 100 тысяч оккупантов и 3 тысячи вражеских танков.