В кремле снова изменили основную задачу "спецоперации"

Внезапно появился в публичном пространстве 22 декабря начальник генштаба зс рф валерий герасимов и сразу выдал интересное сообщение. По его словам, "основная стратегическая задача СВО — взятие под контроль всей территории "днр". Однако вряд ли эту задачу выполняют так успешно, как хотелось бы кремлю.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Если сравнить информацию главаря так называемой "днр" дениса пушилина, то все становится на свои места. В марте он заявлял, что "силы республики" оккупировали уже 55-60% Донбасса. А вот в декабре все уже было менее положительно — он сказал, что оккупировано "более 50%". То есть, за это время захватчики не только не получили новых территорий, но и потеряли 5-10%.

После громкой истории с экс-директором роскосмоса рогозиным, которому устроили "сюрприз" в донецком ресторане "Шеш-беш" и ранили, еще меньше везло другим оккупантам. К примеру, руководитель оккупационной администрации села Любимовка и Васильевка Херсонской области, а по совместительству продавец самогона и наркотиков штепа взорвался и погиб.

Однако в кремле все равно сделали любопытное предложение. Пресссекретарь путина дмитрий песков провозгласил, что "несмотря ни на что, чиновники должны ездить на Донбасс в большом количестве". То есть там не слишком переживают о том, что теперь не только военные, но и чиновники будут становиться "пушечным мясом" для Украины.

Кстати, москва уже назначила так называемых "сенаторов" оккупированных регионов, которые будут представлять их в совете федерации. В Запорожской области это будет дмитрий ворон. Он известен еще как украинский чиновник эпохи Януковича, выступавший против аннексии Крыма, пока не уехал в рф. Однако тогда он возмутил пропагандистов своими заявлениями. В Херсонской области "сенатором" стал константин басук, который не только является бывшим сотрудником кгб и фсбБ, но и успел побыть советником сальдо, гауляйтера Херсонщины.

В Луганской области назначили сразу два "сенатора". Это ольга бас, которая руководила администрацией руководителя "лнр" пасечника, а также лантратова дарья, которая является соавторкой пропагандистской методички в начале полномасштабного вторжения.

Еще одна новость, получившая большую огласку 22 декабря, сообщала о производстве и установке так называемых "путинских пирамидок". Об этом заявили в Би-би-си. Таким образом, на оккупированных территориях собираются поставить треугольные противотанковые бетонные укрепления. Деньги, вероятно, возьмут согласно новому закону об "Отдельных правилах госзакупок для новых территорий", который наспех приняла 21 декабря госдума.

Слишком эффективными эти укрепления назвать нельзя. Во-первых, их легко можно заметить, а потому объехать или разрушить артиллерией. Застройщики готовы устанавливать треугольники только за плату в два-три раза дороже, ведь на оккупированные территории не рискуют заезжать. К тому же они еще и экономят на бетоне и его качество очень низкое. Такое поле станет прекрасным местом для откатов и коррупции, особенно учитывая то, как часто их начали выставлять на приграничных с Украиной территориях и в Крыму.

Между прочим, путин также успел сказать свое слово о передаче Украине ЗРК Patriot. Он заявил, что это "достаточно старая система, она не работает так, как наша С-300", и добавил, что они их "перещелкают". И это он утверждает, несмотря на то, что за 10 месяцев полномасштабной войны российские войска до сих пор не "перевощелкали" ПВО Украины. К тому же сами z-патриоты возмутились таким словам и объяснили своему президенту, что после появления Patriot "о подавлении ПВО и последующем круглосуточном патрулировании воздушного пространства Украины, в том числе в виде свободной охоты, можно забыть".

песков в свою очередь заявил, что Patriot станет "законной целью для России". Кроме того, такие слова от него и его коллег раздавались неоднократно с 24 февраля. Он и заместитель председателя мид россии рябков говорили то же и о другом оружии, которое страны-партнеры передавали ВСУ. В конце концов их угрозы остались без последствий. Да и они уже устали так много об этом напоминать Западу.

Напомним, что кроме упомянутых Patriot США передадут Украине другие виды вооружения.