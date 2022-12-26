ЗСУ вже близько: Гайдай розповів, як насправді йдуть справи в районі Кремінної

Окупанти хотіли наступати на деокупований Лиман

Українська армія потроху просувається Луганщиною. А на одному з напрямків місцеве військове командування росії вже було змушене переміститися ближче до тилу.

Так, за інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, яку він озвучив під час брифінгу, на ділянці фронту Сватово-Кремінна ситуація продовжує залишатися напруженою, проте водночас перевага залишається на боці Сил оборони України.

Також український чиновник прокоментував чутки, які почали поширюватись у ЗМІ, про те, що нібито місто Кремінна вже перебуває під контролем ЗСУ. За його словами, наші воїни потроху просуваються вперед, проте вищезгадана інформація не є достовірною.

"Але вже недалеко від Кремінної справді відбуваються бойові дії і можу сказати, що військове командування певної ланки, яке знаходилося в місті, зараз переміщене до Рубіжного", — заявив Гайдай.

Також голова ОВА розпвів, що росіяни планували організувати контрнаступ у бік деокупованого Лимана, але їхні плани зірвали українські військові.

"Такі плани у них були, але завдяки українському командуванню, яке розуміло їхні плани і бачило всю карту військових подій — Сили оборони України завадили окупаційним військам втілити їхні задуми в життя. Резерви вони все одно підтягують, але контрнаступу у них не вийшло" — розповів Гайдай.

Варто зазначити, що 25 грудня блогер та військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що українські захисники досягли повного вогневого контролю за ділянкою траси Р-66. Таким чином, російські війська втратили можливість безкарного переміщення від Кремінної до Сєвєродонецька.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що голова Луганської ОВА заявляв, що незабаром окупантам доведеться попрощатися з двома містами на Луганщині.