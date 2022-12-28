ЗСУ отримають британські військові гелікоптери: екіпажі вже пройшли навчання (відео)

10 екіпажів уже пройшли підготовку

Велика Британія продовжить підтримувати Україну бойовою технікою і вже заявила про нові поставки вертольотів "Sea King".

Як йдеться у Twitter Міністерства оборони Сполученого королівства, Військово-морські сили країни вже провели навчання 10 екіпажів ЗСУ, посилюючи їх пошуково-рятувальні здібності.

"Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї постійної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там показали коротке відео, на якому видно проліт п’яти гелікоптерів цього типу.

У листопаді з’явилася інформація про те, що Україна отримає від Британії щонайменше три вертольоти цього типу. При цьому щонайменше один із них уже прибув до України.

Ці вертольоти існують у багатьох варіаціях. Перші були введені в експлуатацію на початку 60-х років, але в багатьох країнах продовжують стояти на озброєнні.

Вертоліт відомий тим, що здатний злітати з води, а окремі його версії використовуються як "мисливці на підводні човни".

Нагадаємо, що раніше Велика Британія передала Україні партію ракет Brimstone 2. Ці високоточні багатоцільові ракети використовуються в Україні проти російської бронетехніки із травня 2022 року.