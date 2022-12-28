ВСУ получат британские военные вертолеты: экипажи уже прошли обучение (видео)

10 экипажей уже прошли подготовку

Великобритания продолжит поддерживать Украину боевой техникой и уже заявила о новых поставках вертолетов "Sea King".

Как говорится в Twitter Министерства обороны Соединенного королевства, Военно-морские силы страны уже провели обучение 10 экипажей ВСУ, усиливая их поисково-спасательные способности.

"Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей постоянной поддержки", — говорится в сообщении.

Кроме того, там показали короткое видео, на котором виден пролет пяти вертолетов этого типа.

В ноябре появилась информация о том, что Украина получит от Британии по меньшей мере три вертолета этого типа. При этом по меньшей мере один из них уже прибыл в Украину.

Данные вертолеты существуют во многих вариациях. Первые из них были введены в эксплуатацию в начале 60-х годов, но во многих странах продолжают стоять на вооружении.

Вертолет известен тем, что способен взлетать с воды, а отдельные его версии используются в качестве "охотников на подводные лодки".

Напомним, что ранее Великобритания передала Украине партию ракет Brimstone 2. Эти высокоточные многоцелевые ракеты используются в Украине против российской бронетехники с мая 2022 года.