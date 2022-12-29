Рекордна атака: Подоляк розповів, скільки ракет випустили росіяни по Україні

росія робить усе можливе, аби зруйнувати енергосистему нашої країни

У четвер, 29 грудня, російська федерація вирішила зробити передноворічний "подарунок" Україні, випустивши по її мирних містах рекордну кількість ракет.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що у повітряному просторі над Україною перебуває понад 120 російських ракет.

Також він додав, що ворог робить усе можливе, аби знищити українську енергетичну інфраструктуру і вбити більше мирних людей.

"29.12.22. Над усією Україною більше 120 ракет, випущених "злобным русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних…

Чекаємо на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для росії" і про небажаність провокацій…", — йдеться в тексті публікації.

Варто зазначити, що сьогоднішній ракетний удар можна вважати наймасштабнішим, адже раніше найбільша кількість боєприпасів, які росіяни випускали Україною становила 96 штук. Цей обстріл відбувся 15 листопада.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на ранок 28 грудня через запуски ракет російською армією низка вибухів пролунала в Одеській, Житомирській, Дніпропетровській, Львівській та Київській областях. В більшості випадків відомо про успішну роботу українських сил ППО. Однак через збиття ракети над столицею, уламок потрапив в один з житлових будинків у Дарницькому районі.