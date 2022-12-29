Комендантська година у новорічну ніч: що чекає порушників закону

Військові адміністрації не скасовували рішень щодо тривалості комендантських годин у містах і регіонах, каже Ігор Клименко

У разі порушення комендантської години у новорічну ніч українці можуть не обмежитися перевіркою документів з боку правоохоронців, а й потрапити за грати.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів агенції "Інтерфакс-Україна" і нагадав, що військові адміністрації не скасовували рішень щодо тривалості комендантських годин у містах і регіонах, тож обмежень слід дотримуватися.

За його словами, нічні святкування в публічних місцях заборонені через комендантську годину. Тож патрульні можуть зупиняти громадян для перевірки особи, тому важливо мати з собою документи

"Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина може бути доставлено до підрозділу поліції… Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все добре, то, звісно, після попередження людину відпускають", — зазначив він.

Окрім перевірки документів, у разі обґрунтованої необхідності, правоохоронці можуть поверхово оглядати громадян й автомобілі.

За словами Клименка, якщо законослухняний українець з документами вирішив прогулятися у комендантську годину, його перевірять і відпустять з попередженням. Якщо ж документів не буде або виникнуть обґрунтовані сумніви намірах громадянина — є ризик новорічну ніч провести у відділку поліції.

Голова Нацполіції також наголосив на забороні застосування піротехніки у воєнний час і запевнив, що відповідальність буде миттєвою і суворою не лише за її використання, а й за продаж.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" писав, як новорічної ночі час діятиме комендантська година в регіонах України.