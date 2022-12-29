Комендантский час в новогоднюю ночь: что ждет нарушителей закона

Военные администрации не отменяли решения о длительности комендантских часов в городах и регионах, говорит Игорь Клименко

В случае нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь украинцы могут не ограничиться проверкой документов со стороны правоохранителей, но и попасть за решетку.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал агентству "Интерфакс-Украина" и напомнил, что военные администрации не отменяли решений по продолжительности комендантских часов в городах и регионах, поэтому ограничения следует соблюдать.

По его словам, ночные празднования в публичных местах запрещены из-за комендантского часа. Так что патрульные могут останавливать граждан для проверки личности, поэтому важно иметь с собой документы

"Если их не будет, то для установления личности гражданин может быть доставлен в подразделение полиции... Если гражданин предоставил свои документы, полицейские проверили и все хорошо, то, конечно, после предупреждения человека отпускают", — отметил он.

Кроме проверки документов, в случае обоснованной необходимости правоохранители могут поверхностно осматривать граждан и автомобили.

По словам Клименко, если законопослушный украинец с документами решил прогуляться в комендантский час, его проверят и отпустят с предупреждением. Если же документов не будет или возникнут обоснованные сомнения в намерениях гражданина — есть риск новогоднюю ночь провести в отделении полиции.

Глава Нацполиции также указал на запрет использования пиротехники в военное время и заверил, что ответственность будет мгновенной и строгой не только за ее применение, но и продажу.

Напомним, сайт "Телеграф" писал, как в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час в регионах Украины.