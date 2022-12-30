Покришили "шахеди" на капусту: Сили оборони збили вночі 10 ударних дронів рф

Під приціл українських бійців потрапили дев’ять "іранців" та один гібридний "мерлін"

Натхненні успішним протистоянням російським "злісним птахам" під час масованого ракетного удару росії по Україні, бійці ЗСУ не зменшують темпи навіть у нічний час.

Такий висновок можна зробити із повідомлення Повітряного командування "Схід".

Згідно з ним, з початку доби п’ятниці, 30 грудня, Сили оборони збили 10 ударних дронів ворога у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Мерлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях", — йдеться у повідомленні.

І наводиться відео, на якому показано "щедрий урожай", здобутий українськими бійцями цієї ночі.

І це лише початок доби! Можна лише уявити, які можливості відкриваються перед українськими ракетниками та зенітниками до Нового року!

А те, що нашим бійцям під силу робити неможливе, показав попередній бойовий день, коли бійці ЗСУ просто творили чудеса, вбиваючи одним пострілом із ПЗРК хвалені російські ракети.