"Кров фонтанчиками": Олег Скрипка розповів, що його вразило у росії

Лише за кілька десятків кілометрів від москви росіяни живуть вже зовсім іншим життям

"Могутня та велична" росія живе у суцільному насильстві, яке в Україні у таких масштабах не зустрінеш. Найбільше від решти відрізняються московити, а от в інших регіонах люди, буквально за кілька десятків кілометрів від столиці, жителі мріють про незалежність від москви і ненавидять її вихідців.

Про це лідер українського гурту "Воплі Відоплясова", музикант Олег Скрипка розказав під час свого інтерв'ю для видання "РБК-Україна", відповідаючи на запитання журналіста щодо гастролей у росії, ментальності російського народу та чим він відрізняється від української нації.

"По-перше, українці – це народ, росіяни – ні. Це територія, де люди себе назвали росіянами з 18 століття. А це дуже мало часу, щоби створився народ, щоби були національні риси. Навіть із наукової точки зору немає гена росіян. Тому генетика про цей міф "братських народів" нічого не знає…", — пояснив він.

За словами музиканта, московити суттєво відрізняються від решти російських жителів. Їм притаманна велика гордість, брехливість і усвідомлення переваги над іншими регіонами рф. На решті територій живуть люди, яких можна вважати такими ж "окупованими", як і колись українців.

Скрипка також зазначив, що під час поїздок із концертами до росії, його бенд повністю розвіював міф про так звану "велику і могутню державу".

"От тільки від'їжджаємо від москви двадцять кілометрів – і там їхні дерев'яні будиночки… Ми там завжди фотографувалися та скидали фото в Україну, щоб подивилися на "могутню", — розповів він.

Музикант згадав, що бачив у рф таке насильство, яке просто непритаманне українцям. Як приклад навів один із виступів у москві на пивному фестивалі, де було багато молоді і студентів.

"Всі веселяться, я співаю "Весну"… І тут приїжджає "воронок", з нього вискакує "московські мусора" і такими щучками застрибують у натовп, починають бити молодь. Це вони так відпрацьовують побиття у натовпі! Я співаю і кров так — вух… Фонтанчиками… А менти за волосся витягують їх і добивають…", — поділився жахаючими подробицями Скрипка.

Також він згадав, що під час відвідин російського Омська та Владивостока, до нього підходили росіяни і пошепки розповідали про те, як ненавидять московитів і як мріють про незалежну столицю, яка не пов'язана із москвою. Дехто навіть показував книгу про українську республіку під назвою "Зелений Клин", яка була ще раніше за "УНР" і наголошували, мовляв, "все знаємо і все пам'ятаємо".

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