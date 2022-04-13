Рус

Курник виглядає краще: у мережі показали, в яких хатах живуть окупанти в росії (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
178
У такій хаті російський окупант живе в Бурятії Новина оновлена 13 квітня 2022, 23:23
У такій хаті російський окупант живе в Бурятії

Про цивілізацію деякі росіяни чули тільки по телевізору.

Сучасні технології дозволяють не тільки встановити особи російських окупантів, які вчиняли звірства в Бучі, але й знайти будинки, де вони проживають у росії. У мережі показали, як живе солдат Сабашников, який грабував українців у Київській області.

Як повідомив у TikTok блогер Андрій Луганський, житло окупанта більше нагадує сарай, аніж будинок сучасної людини.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

Користувач мережі показав хатину російського вбивці, який грабував будинки українців в Бучі. Окупант живе в селі Оймур Кабанського району в Бурятії.

Його житлом, судячи з даних карт, є курна хата — це така будівля, яка не має димової труби й опалюється піччю по-чорному, тобто дим виходить через двері, прорізи у стінах або спеціальні отвори у стелі та даху. Вікна у цій хаті малесенькі та перекошені. Ба більше, вони наглухо закриті.

Загалом, у цьому житлі російського окупанта немає жодного натяку на блага цивілізації. У мережі не вірять, що у 21 столітті люди у росії можуть жити настільки бідно.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідка Німеччини має докази про воєнні злочини окупантів у Київській області, які рф нахабно назвала "фейком". Те, що вчинили російські військові в Бучі, Ірпені, Гостомелі, вже називають геноцидом українців, а про жахливі події пишуть всі світові медіа. Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість загиблих у Бучі та зазначив, що такого не було навіть за часів окупації німецькими нацистами.

Теги:
#Росія #Житло #Будинки #Злидні #Армія РФ #Окупанти
ЗСУ
Україна
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
Дата публікації
Категорія
Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва" відчув сили "Нептуна": у мережі повідомили про удар по російському військовому кораблю
Дата публікації
Категорія
Звернення командирів Азова та морських піхотинців
Командири морпіхів та "Азова" записали перше спільне відео з Маріуполя: обіцяють бити окупантів до останнього
Дата публікації
Категорія
Віктор Медведчук
Медведчука намагалися вивезти до Придністров’я для передачі ФСБ: СБУ розкрила деталі затримання
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 50 днів
Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"