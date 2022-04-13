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Курник выглядит лучше: в сети показали, в каких домах живут оккупанты в россии (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В таком доме российский оккупант живет в Бурятии Новость обновлена 13 апреля 2022, 23:23
В таком доме российский оккупант живет в Бурятии

О цивилизации некоторые россияне слышали только по телевизору.

Современные технологии позволяют не только установить личности российских оккупантов, которые совершали зверства в Буче, но и найти дома, где они проживают в россии. В сети показали, как живет солдат Сабашников, грабивший украинцев в Киевской области.

Как сообщил в TikTok блоггер Андрей Луганский, жилье оккупанта больше напоминает сарай, чем дом современного человека.

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Пользователь сети показал хижину российского убийцы, грабившего дома украинцев в Буче. Оккупант живет в селе Оймур Кабанского района в Бурятии.

Его жилищем, судя по данным карт, является курная изба — это такое здание, не имеющее дымовой трубы и отапливающееся печью по-черному, то есть дым выходит через двери, проемы в стенах или специальные проемы в потолке и крыше. Окна в этом доме крошечные и перекошенные. Более того, они наглухо закрыты.

В общем, в этом жилище российского оккупанта нет никакого намека на блага цивилизации. В сети не верят, что в 21 веке люди в россии могут жить настолько бедно.

Ранее "Телеграф" писал, что разведка Германии имеет доказательства о военных преступлениях оккупантов в Киевской области, которые рф нагло назвала "фейком". То, что совершили российские военные в Буче, Ирпене, Гостомеле, уже называют геноцидом украинцев, а об ужасных событиях пишут все мировые медиа. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил количество погибших в Буче и отметил, что такого не было даже при оккупации немецкими нацистами.

Теги:
#Россия #Жилье #Здания #Нищета #Армия РФ #Оккупанты
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