"Кровь фонтанчиками": Олег Скрипка рассказал, что его поразило в россии

Уже в нескольких десятках километров от москвы россияне живут уже совсем другой жизнью

"Могучая и величественная" россия живет в сплошном насилии, которое в Украине в таких масштабах не встретишь. Больше всего от остальных отличаются московиты, а вот в других регионах люди, буквально в нескольких десятках километров от столицы, жители мечтают о независимости от москвы и ненавидят ее выходцев.

Об этом лидер украинской группы "Вопли Видоплясова", музыкант Олег Скрипка рассказал во время своего интервью для издания "РБК-Украина", отвечая на вопросы журналиста по поводу гастролей россии, ментальности российского народа и чем он отличается от украинской нации.

"Во-первых, украинцы – это народ, русские – нет. Это территория, где люди себя назвали россиянами с 18 века. А это очень мало времени, чтобы создался народ, чтобы были национальные черты. Даже с научной точки зрения нет гена россиян. Поэтому генетика об этом мифе "братских народов" ничего не знает…", — объяснил он.

По словам музыканта, московиты существенно отличаются от остальных российских жителей. Им присуща большая гордость, лживость и осознание превосходства над другими регионами рф. На остальных территориях живут люди, которых можно считать такими же "оккупированными".

Скрипка также отметил, что во время поездок с концертами в россию, его бэнд полностью развеивал миф о так называемом "великом и могущественном государстве".

"Вот только отъезжаем от москвы двадцать километров – и там их деревянные домики… Мы там всегда фотографировались и сбрасывали фото в Украину, чтобы посмотрели на могущественную", — рассказал он.

Музыкант вспомнил, что видел в россии такое насилие, которое просто не присуще украинцам. В качестве примера привел одно из выступлений в Москве на пивном фестивале, где было много молодежи и студентов.

"Все веселятся, я пою "Весну"... И тут приезжает "воронок", из него выскакивает "московские мусора" и такими щучками запрыгивают в толпу, начинают избивать молодежь. Это они так отрабатывают избиение в толпе! Я пою и кровь так — пшик … Фонтанчиками… А менты за волосы вытаскивают их и добивают…" — поделился ужасающими подробностями Скрипка.

Также он вспомнил, что во время посещения российского Омска и Владивостока, к нему подходили россияне и шепотом рассказывали о том, как ненавидят московитов и как мечтают о независимой столице, не связанной с москвой. Некоторые даже показывали книгу об украинской республике под названием "Зеленый Клин", которая была еще раньше "УНР" и отмечали, мол, "все знаем и все помним".

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