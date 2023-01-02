Залужний підбив підсумки 2022 року: озвучено важливі цифри війни

Цей рік увійшов до світової історії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року, який змінив життя всіх українців після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Минулий рік він назвав водночас і героїчним, і трагічним.

У своєму Telegram-каналі Залужний зазначив, що українській армії вдалося досягти величезних успіхів 2022-го. Зокрема, ЗСУ змогли повернути 40% територій, захоплених росією після 24 лютого і 28% від усіх окупованих рф територій.

Хоробрим українським захисникам вдалося знищити понад 100 тисяч російських загарбників, які прийшли на нашу землю з війною та єдиною метою – вбивати. Крім того, за більш як 10 місяців війни бійцям ЗСУ вдалося знищити 1893 повітряних цілей.

За підсумками року Залужний також згадав, що підготовка українських військовослужбовців проводиться в 17 європейських країнах. Її вже пройшли понад 20 тисяч бійців.

Важливою є також тема евакуації мирних громадян. З районів ведення бойових дій за час повномасштабної війни було евакуйовано понад 600 тисяч осіб. Це величезна заслуга влади, волонтерів та всіх, хто докладав зусиль, аби врятувати українських громадян із районів, де загарбники влаштували справжнє пекло.

У рамках міжнародної технічної допомоги українські воїни 2022 року отримали від держав-партнерів критично необхідне озброєння, боєприпаси та матеріальні засоби для виконання своїх завдань.

У ході цієї страшної війни, на жаль, не обходилося без жертв і постраждалих серед наших воїнів. Залужний підкреслив, що за цей час понад 1 000 тяжко поранених військовослужбовців направили на лікування та реабілітацію до країн-союзників.

Головнокомандувач також зазначив, що за час війни 1346 га території вибухотехніки вже встигли очистити від вибухонебезпечних предметів. Загалом їх було знищено понад 41 тис. Крім того, силами та засобами Сил підтримки ЗСУ побудовано чотири низьководні дерев’яні мости вантажопідйомністю до 60 тонн загальною довжиною 188 м.

Наші військові, які щодня захищають країну від ворога, є справжніми героями. За минулий рік 29 тисяч воїнів отримали нагороди за мужність та героїзм.

"Деякі результати трагічного та героїчного 2022 року. Року, який назавжди змінив нас, наше сьогодення та майбутнє. Року, що увійшов до світової історії. Під ім’ям України та її Збройних сил", — написав Залужний під постом з підсумками року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Валерій Залужний потужно привітав усіх українців із новорічно-різдвяними святами. Він побажав, щоб перемога нашої країни стала початком розквіту України та кінцем для Росії.