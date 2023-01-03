Забезпечити фронт і утримати тил: Кабмін назвав 10 пріоритетів на "переможний" 2023-й рік

Український уряд працюватиме за 10 основними пріоритетами

Кабінет міністрів окреслив головні пріоритети своєї роботи на 2023 рік, щоб забезпечити Україні перемогу та розпочати її відновлення.

Як повідомив під час засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль заявив, що українське керівництво чітко розуміє, як протистояти російським окупантам та утримати тил.

За його словами, завдання Кабміну у новому році будуть сфокусовані на 10 основних пріоритетах:

Забезпечення армії та посилення оборони, включаючи врегулювання питання обігу зброї та запуску нових програм з виробництва та закупівлі озброєння та техніки;

Інтеграція до ЄС та НАТО;

Утримання енергетичного фронту, включаючи проходження опалювального сезону, ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення безпеки енергооб’єктів та впровадження "зелених" технологій;

Відновлення України та житла для українців, а також будівництво та ремонт критичної інфраструктури;

Макрофінансова стабільність та програми з підтримки бізнесу;

Ветеранська політика, яка ґрунтується на програмах підтримки учасників бойових дій та їх адаптації до мирного життя;

Продовження реформи освіти, забезпечення учнів можливістю безпечно отримувати знання, у тому числі дистанційно;

Децентралізація України, запровадження інституту префектів та внесення необхідних змін до Конституції після закінчення війни;

Введення обов’язкової накопичувальної пенсійної системи та реформа Фондового ринку та ринку капіталів;

Реформа управління державною власністю та державного управління, включаючи продовження курсу на приватизацію, зменшення кількості чиновників та розвитку диджиталізації.

Як повідомлялося раніше, Шмигаль заявив про розробку стратегії для ветеранів бойових дій, яка дозволить їм перейти від військової служби до мирного життя.