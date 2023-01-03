Обеспечить фронт и удержать тыл: Кабмин назвал 10 приоритетов на "победный" 2023 год
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Украинское правительство будет работать по 10 основным приоритетам
Кабинет министров очертил главные приоритеты своей работы на 2023 год, чтобы обеспечить Украине победу и начать ее восстановление.
Как сообщил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинское руководство четко понимает, как противостоять российским оккупантам и удержать тыл.
По его словам, задачи Кабмина в новом году будут сфокусированы на 10 основных приоритетах:
- Обеспечение армии и усиление обороны, включая урегулирование вопроса обращения оружия и запуска новых программ по производству и закупке вооружения и техники;
- Интеграция в ЕС и НАТО;
- Удержание энергетического фронта, включая прохождение отопительного сезона, ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление безопасности энергообъектов и внедрение "зеленых" технологий;
- Восстановление Украины и, в первую очередь, жилья для украинцев, а также строительство и ремонт критической инфраструктуры;
- Макрофинансовая стабильность и программы по поддержке бизнеса;
- Ветеранская политика, которая основывается на программах поддержки участников боевых действий и их адаптацией к мирной жизни;
- Продолжение реформы образования, обеспечения учащихся возможностью безопасно получать знания, в том числе и дистанционно;
- Децентрализация Украины, введение института префектов и внесение необходимых изменений в Конституцию после окончания войны;
- Введение обязательной накопительной пенсионной системы и реформа Фондового рынка и рынка капиталов;
- Реформа управления государственной собственностью и государственного управления, включая продолжения курса на приватизацию, уменьшения количества чиновников и развития диджитализации.
Как сообщалось ранее, Шмыгаль заявил о разработке стратегии для ветеранов боевых действий, которая позволит им перейти от воинской службы к мирной жизни.