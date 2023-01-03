Обеспечить фронт и удержать тыл: Кабмин назвал 10 приоритетов на "победный" 2023 год

Украинское правительство будет работать по 10 основным приоритетам

Кабинет министров очертил главные приоритеты своей работы на 2023 год, чтобы обеспечить Украине победу и начать ее восстановление.

Как сообщил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинское руководство четко понимает, как противостоять российским оккупантам и удержать тыл.

По его словам, задачи Кабмина в новом году будут сфокусированы на 10 основных приоритетах:

Обеспечение армии и усиление обороны, включая урегулирование вопроса обращения оружия и запуска новых программ по производству и закупке вооружения и техники;

Интеграция в ЕС и НАТО;

Удержание энергетического фронта, включая прохождение отопительного сезона, ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление безопасности энергообъектов и внедрение "зеленых" технологий;

Восстановление Украины и, в первую очередь, жилья для украинцев, а также строительство и ремонт критической инфраструктуры;

Макрофинансовая стабильность и программы по поддержке бизнеса;

Ветеранская политика, которая основывается на программах поддержки участников боевых действий и их адаптацией к мирной жизни;

Продолжение реформы образования, обеспечения учащихся возможностью безопасно получать знания, в том числе и дистанционно;

Децентрализация Украины, введение института префектов и внесение необходимых изменений в Конституцию после окончания войны;

Введение обязательной накопительной пенсионной системы и реформа Фондового рынка и рынка капиталов;

Реформа управления государственной собственностью и государственного управления, включая продолжения курса на приватизацию, уменьшения количества чиновников и развития диджитализации.

Как сообщалось ранее, Шмыгаль заявил о разработке стратегии для ветеранов боевых действий, которая позволит им перейти от воинской службы к мирной жизни.