Юристи допоможуть безкоштовно: створено контакт-центр для українців у "сірих зонах" та на звільнених територіях

До контакт-центру можна звернутися за допомогою з будь-якого з правових питань

Люди, які пройшли через пекло розпочатої росіянами війни і перебувають зараз у так званих "сірих зонах" або на нещодавно деокупованих територіях, стикаються з необхідністю вирішувати величезну кількість правових питань.

Наприклад, їм доводиться брати участь у розслідуванні ймовірних військових злочинів окупантів чи притягнення до відповідальності винних у загибелі українців. Не менш важливим є питання повернення депортованих ворогом дітей.

Тому у гарячих точках Донецької, Запорізької та Херсонської областей почали діяти центри з надання правової допомоги, які організовані Командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ та системою безкоштовної правової допомоги, йдеться у повідомленні на сторінці Сил тероборони.

Зазначається, що кожен українець має можливість звернутися за юридичною консультацією до контакт-центру системи безкоштовної правової допомоги (БПД) за номером: 0 800 213 103.

Юристи уважно вислухають усіх, хто зателефонує, і допоможуть визначити подальші кроки для вирішення важливих для людини питань.

Раніше повідомлялося про те, що на Київщині почали надавати безкоштовне житло для ВПО та всіх нужденних.