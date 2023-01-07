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Один удар - 150 окупантів: ЗСУ успішно відпрацювали по локації ворога на Запоріжжі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
ЗСУ потужно протистоять ворогу вже понад 10 місяців поспіль Новина оновлена 07 січня 2023, 10:48
ЗСУ потужно протистоять ворогу вже понад 10 місяців поспіль. Фото Колаж "Телеграфу"

Попередньо відомо про понад півтори сотні знищенних окупантів

Збройні сили України завдали чергового успішного удару по селу Пологи, що у Запорізькій області. Саме цю локацію росіяни уподобали для себе як хороше місце для розташування, проте його оперативно розшукали розвідники українського підрозділу ССО "Бандерлоги". Серед "демілітаризованих" окупантів були й офіцери.

Цією хорошою новиною у суботу, 7 січня, поділився Telegram-канал "Ріа-Мелітополь", зазначивши, що в одній з тутешніх будівель, куди українські військові завдали удару, перебувало близько 150 російських окупантів. Серед них і 10 офіцерів армії рф.

"Уночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ р*шистів. Місце прольотів зрадники поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі, а також "труповозки. Отже, подарунок р*шикам до Різдва вдався! Чекаємо на подальші гарні новини! Дякуємо розвідникам ССО і артилерії ЗСУ", — йдеться у тексті публікації.

Також зазначається, що останнім часом ворог зазнає серйозних втрат саме у Пологах. Крім того, вкрай важка ситуація у окупантів спостерігається й у сусідньому Токмаку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня, Збройні сили України влаштували "бавовну" у Білгородській області, в Омську та у Ростові.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #ЗСУ