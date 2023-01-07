Один удар - 150 окупантів: ЗСУ успішно відпрацювали по локації ворога на Запоріжжі

Попередньо відомо про понад півтори сотні знищенних окупантів

Збройні сили України завдали чергового успішного удару по селу Пологи, що у Запорізькій області. Саме цю локацію росіяни уподобали для себе як хороше місце для розташування, проте його оперативно розшукали розвідники українського підрозділу ССО "Бандерлоги". Серед "демілітаризованих" окупантів були й офіцери.

Цією хорошою новиною у суботу, 7 січня, поділився Telegram-канал "Ріа-Мелітополь", зазначивши, що в одній з тутешніх будівель, куди українські військові завдали удару, перебувало близько 150 російських окупантів. Серед них і 10 офіцерів армії рф.

"Уночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ р*шистів. Місце прольотів зрадники поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі, а також "труповозки. Отже, подарунок р*шикам до Різдва вдався! Чекаємо на подальші гарні новини! Дякуємо розвідникам ССО і артилерії ЗСУ", — йдеться у тексті публікації.

Також зазначається, що останнім часом ворог зазнає серйозних втрат саме у Пологах. Крім того, вкрай важка ситуація у окупантів спостерігається й у сусідньому Токмаку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня, Збройні сили України влаштували "бавовну" у Білгородській області, в Омську та у Ростові.