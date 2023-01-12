Литва допоможе Україні з ППО: що отримають українські військові

Литва та США повідомили добрі новини про постачання зброї Україні

Президент Литви Гітанас Науседа після візиту до Львова, де він зустрівся з президентами України та Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою, повідомив, що його країна передасть ЗСУ зенітні установки L70.

Глава Литви повідомив, що ці установки разом з боєкомплектом будуть передані ЗСУ найближчим часом. Науседа також додав, що надання військової допомоги Україні продовжуватиметься за участю литовських оборонних підприємств, а також фінансових внесків на міжнародні ініціативи та коштів на закупівлю озброєнь.

Для цього в бюджеті Міноборони країни заклали 40 мільйонів доларів.

Зенітна установка L70 була розроблена шведською компанією Bofors. Зброю почали виробляти у 1952 році, але вона продовжує стояти на озброєнні низки країн по всьому світу.

Хороші новини також надійшли і від США, які повідомили, що БМП Bradley буде відправлено до України найближчими тижнями.

Як говориться на сайті Пентагону, Вашингтон працюватиме над тим, щоб ці машини опинилися в руках українських військових так швидко, як це можливо. Зі зрозумілих причин там не стали озвучувати конкретну дату прибуття техніки в Україну.

Навчання бійців ЗСУ з управління цими БМП проходитиме у Німеччині.

Як повідомлялося раніше, Канада напередодні пообіцяла закупити для України комплекс ППО NASAMS після того, як Литва визнала, що не зможе передати такі кошти ППО через загрозу Білорусі.